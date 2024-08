Atheyna Bylon agradece a todos por el apoyo brindado en París 2024

Panamá/En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la boxeadora panameña Atheyna Bylon expresó su profunda gratitud hacia todas las personas que la apoyaron en su camino hacia la conquista de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este logro no solo marca un hito en su carrera, sino que también hace historia para el deporte panameño, siendo la primera medalla olímpica ganada por una mujer panameña.

Atheyna Bylon compartió con sus seguidores un mensaje lleno de emoción y reflexión, destacando la importancia del trabajo duro y la perseverancia en la consecución de los sueños. “Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos”, escribió, recordando a todos que los sueños no se cumplen por sí solos, sino que requieren esfuerzo y dedicación.

En su mensaje, Bylon también expresó la mezcla de sentimientos que la embargan tras este logro histórico. “Tengo tantos sentimientos... Cada combate, cada asalto me fui dando cuenta cuánto valió la pena tanto sacrificio y de ver que amo representar a mi Panamá 🇵🇦. Gracias mi DIOS papito lindo, soy tu hija y nunca pero nunca me has abandonado. Soy una negrita bendecida, siempre lo diré”. Su amor por Panamá y su fe inquebrantable fueron pilares fundamentales en su camino hacia la gloria.

Atheyna Bylon no solo agradeció a su país, sino también a su equipo y a todas las personas que la han apoyado durante este proceso. “Gracias a toda mi familia, que para mí son lo más importante y los que me motivan al mil a seguir adelante y a darlo todo cada día. Gracias a mi familia de la Policía Nacional @protegeryservir, wao sin ustedes no estuviera dándolo todo”. Sus palabras reflejan la importancia del apoyo familiar e institucional en su carrera.

La boxeadora también reconoció el papel crucial de las instituciones deportivas en su éxito: “Gracias @fedebop desde el día 1 hemos trabajado como los grandes, gracias @colimpicopanama, waooo gracias por apoyarme en todo, gracias @pandeportes mil gracias por todo su apoyo, definitivamente para poder lograr esto se necesitaba un equipo de trabajo en todos los sentidos y sin ustedes nada sería posible...”.

Finalmente, Atheyna Bylon expresó su agradecimiento especial a su equipo técnico y a los entrenadores que la han acompañado en cada paso. “Gracias @gustavo_caicedo_cossio, @margarita24582, gracias por todos esos años de sacrificio igual de dedicación y de decirme siempre voy, estamos pa las que sea, definitivamente somos el mejor Team 🇵🇦”.

El triunfo de Atheyna Bylon es la cuarta medalla olímpica en la historia de Panamá, sumándose a las dos de bronce de Lloyd LaBeach y a la medalla de oro de Irving Saladino. Con su medalla de plata, Bylon ha inspirado a una nueva generación de atletas panameños, demostrando que con coraje y determinación, los sueños pueden hacerse realidad.

Este logro no solo es un triunfo personal para Bylon, sino un motivo de orgullo para todo Panamá, que la apoyó en cada paso de su camino hacia la grandeza. ¡Gracias, Panamá, por estar siempre a mi lado! expresó la boxeadora, cerrando su mensaje con un sentido agradecimiento hacia su patria y su gente.

