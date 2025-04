Max Verstappen domina en Japón: pole impresionante y victoria aplastante en Suzuka

Suzuka, Japón/El vigente cuádruple campeón del mundo de F1, Max Verstappen (Red Bull), se acercó a la perfección este fin de semana en Japón con una pole increíble el sábado y una victoria apabullante el domingo ante unos McLaren sometidos.

Cuando algunos comenzaban a hablar del crepúsculo de la carrera del neerlandés, 'Mad Max' demostró que sigue siendo el mejor piloto de la parrilla y que no cederá su corona sin pelear.

Luego de haberse hecho con la pole por 12 milésimas de segundo para sorpresa general el sábado, Verstappen dominó la carrera del domingo en Suzuka de principio a fin, sin dar la menor oportunidad al británico Lando Norris (2º) y al australiano Oscar Piastri (3º).

Una carrera impecable

"Fue una carrera entretenida. Tuve dos coches naranjas en el retrovisor durante toda la carrera y me vi obligado a apretar permanentemente, sobre todo en las veinte últimas vueltas. Estoy muy orgulloso de mi carrera y de mi fin de semana. No cometí ningún error y maximicé el potencial del coche", explicó Verstappen.

El neerlandés autorizó una buena salida y no tuvo que preocuparse demasiado por Norris, salvo a la hora de cambiar los neumáticos. A la salida de los 'stands', el británico trató de adelantar al líder por fuera cuando no había espacio físico para hacerlo y se vio obligado a rodar sobre el césped, perdiendo un tiempo valioso que ya no podría recuperar.

"La hierba estaba un poco alta, así que Lando [Norris] se aseguró de cortarla a la perfección", bromeó Verstappen.

'Mad Max', que ganó por cuarta vez consecutiva en Suzuka, logró la victoria número 64 de su carrera y la primera de la temporada 2024.

El Mundial se aprieta

Para Norris, la clave de la carrera estuvo en la sesión clasificatoria, en la que Verstappen había brillado con una excelente vuelta rápida que supuso el récord del circuito y su primera pole del año.

"Max hizo una buena carrera hoy, no cometió errores", valoró Norris, que empezó desde el segundo puesto en la parrilla.

En la clasificación general del Mundial, Verstappen es ahora segundo, a un punto de Norris, y Piastri ocupa el tercer lugar, a 13 puntos de su compañero de equipo.

Ferrari y Mercedes, lejos del podio

Por detrás de esa lucha entre Verstappen y los McLaren, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó al pie del podio, conservando su cuarto puesto de la salida, por delante de los dos Mercedes del británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, terminó séptimo y fue el único piloto en el top-10 de la parrilla en arañar un puesto.

"No tuvimos el ritmo para aspirar al top-3, y es algo en lo que trabajaremos duro para solucionarlo en las próximas carreras", prometió Hamilton.

Decepción para Tsunoda y los españoles

El ídolo local, el japonés Yuki Tsunoda, solo pudo ser 12º en su primera carrera al volante de un Red Bull desde que sustituyese a Liam Lawson, que fue 17º con su Racing Bulls.

"Es un día duro porque quería al menos terminar en los puntos", lamentó Tsunoda. "Estoy contento con la carrera en el sentido de que he aprendido, pero no con el resultado", agregó.

Los dos españoles tampoco pudieron entrar en los puntos: Fernando Alonso (Aston Martin) fue undécimo y Carlos Sainz 14º.

Hadjar, la sorpresa positiva

El rookie francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que había salido séptimo, terminó octavo y sumó así los cuatro primeros puntos de su carrera en F1.

Próxima parada: Baréin

La Fórmula 1 ahora se prepara para la siguiente cita en Baréin, del 11 al 13 de abril, donde Verstappen buscará afianzar su liderato, mientras McLaren y Ferrari intentarán recortar distancias.

Este dominio de Max Verstappen en Suzuka confirma que sigue siendo el gran favorito para el título mundial 2024, pero el Mundial de F1 promete más emoción en las próximas carreras.