Emmanuel Wanyonyi la nueva figura de los 800 metros en París 2024

París, Francia/El keniano Emmanuel Wanyonyi se ha consolidado como la nueva figura emergente de los 800 metros al coronarse campeón olímpico este sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este triunfo llega apenas un año después de su subcampeonato en el Mundial, demostrando que es uno de los talentos más prometedores en el atletismo actual. Con tan solo 20 años, Wanyonyi logró su mejor marca personal en esta final, registrando un impresionante tiempo de 1 minuto 41 segundos y 19 centésimas, que le aseguró el oro y lo posicionó como el tercer corredor más rápido de la historia en esta distancia.

En una carrera que mantuvo a todos al borde de sus asientos, Wanyonyi superó al canadiense Marco Arop, quien se llevó la plata con un tiempo de 1:41.20 y estableció un nuevo récord continental. El argelino Djamel Sedjati completó el podio al llevarse el bronce con un tiempo de 1:41.50. La final también fue notable para el español Mohamed Attaoui, quien terminó en la quinta posición con 1:42.08, en lo que fueron sus primeros Juegos Olímpicos.

Wanyonyi demostró su increíble velocidad en la recta final, resistiendo la presión de Arop y cruzando la meta primero. Con este tiempo, no solo se aseguró el oro, sino que también se colocó detrás de dos leyendas de los 800 metros: el danés Wilson Kipketer, con un tiempo de 1:41.11, y el plusmarquista mundial, el keniano David Rudisha, quien tiene el récord de 1:40.91. Este logro solidifica aún más la posición de Kenia como una potencia en esta disciplina, especialmente después de que en la categoría femenina Mary Moraa solo lograra un tercer puesto, a pesar de ser la campeona mundial vigente.

La victoria de Wanyonyi también mantiene viva la tradición de Kenia en los 800 metros masculinos, ya que este es el quinto oro consecutivo para el país en esta prueba. Anteriormente, Wilfred Bungei ganó en 2008, seguido de David Rudisha en 2012 y 2016, y Emmanuel Korir en 2021. Este impresionante historial confirma la dominación keniana en la doble vuelta de pista, una tradición que Wanyonyi parece dispuesto a continuar.

El español Mohamed Attaoui, a pesar de sus esfuerzos, no logró colocarse en el podio. Con tan solo 22 años y tras haber sido subcampeón de Europa en junio, Attaoui intentó seguir su estrategia habitual de mantener un ritmo suave al principio para acelerar en la última vuelta. Sin embargo, no encontró el espacio necesario para adelantar en los metros finales y terminó quinto, una posición que aunque no le dio una medalla, es un resultado prometedor para su futuro en el medio fondo español.

Attaoui se mostró positivo tras la carrera, afirmando: "Estoy bastante contento con mi carrera. Al final ha sido una burrada de carrera. He estado cerca de mi mejor marca personal y he estado ahí en la pelea. A falta de cien metros me seguía viendo ahí, pero me fallaron las fuerzas. He peleado hasta el último momento y me he metido quinto. Estoy ilusionado porque me queda mucho por delante".

Para el público francés, la final tuvo un sabor agridulce, ya que su esperanza de medalla, Gabriel Tual, terminó en sexta posición con un tiempo de 1:42.14, lejos del podio. Sin embargo, la carrera de Wanyonyi y la competitividad del resto de los finalistas hicieron de esta prueba uno de los momentos más emocionantes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

