Hillary Heron vive una experiencia única y gratificante en la Villa Olímpica de París

Francia/Hillary Heron disfruta lo que para ella es un sueño que, poco a poco, se convierte en realidad; el de estar en unos Juegos Olímpicos.

Mientras llega el momento de la competencia, la gimnasta panameña disfruta cada momento que pasa en la Villa Olímpica de París, unas instalaciones que, a su criterio, superaron sus expectactivas.

"Esta es una experiencia única y muy gratificante", comentó. "La preparación ha ido super bien, estamos en el punto en el que simplemente es ir y disfrutar. Muy agradecida de estar aquí... la villa es una maravilla, mejor de lo que esperaba".

Aunque estar en una cita olímpica es algo que ha soñado por muchos años, Heron asegura que se siente diferente cuando se empieza a vivir ese sueño.

"Uno lo sueña, pero cuando uno está aquí es una locura. Estoy muy contenta y muy feliz, disfrutando", señaló.

La competencia de gimnasia artística de París 2024 iniciará el domingo 28 de julio a las 4:00 am (hora de Panamá). Antes de eso, Heron culmina su etapa de preparación en uno de los gimnasios ubicados en la villa olímpica.

"El gimnasio es una maravilla. Empezamos entrenamientos el día ayer, y desde ayer estamos haciendo rutinas y me he adaptado rápido a los aparatos gracias a los campamentos previos a los Juegos Olímpicos", indicó. "Me toca mañana hacer ensayo de podio, que es un simulacro la competencia, y ya quiero que sea domingo", agregó.

Heron hace un reconocimiento especial al grupo de trabajo que la acompaña y que, en su opinión, le ha brindado un gran respaldo.

"Diez de diez, no puedo pedir un mejor equipo", expresó. "Ese sistema de apoyo que tengo, todos aportan y crean un ambiente tan agradable que las cosas fluyen. No solamente tenemos a Panamá presente, sino que también disfrutamos y nos hacemos sentir de la mejor manera", puntualizó.