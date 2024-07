Kristine Jiménez: "Vamos a seguir entrenando y tratar de hacer lo mejor para más adelante traer una medalla para Panamá"

Luego de la destacada participación de la judoca panameña Kristine Jiménez en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró una victoria histórica para Panamá, la atleta conversó con el centro de prensa del Comité Olímpico de Panamá.

Su emoción y orgullo fueron palpables en cada una de sus palabras: "Realmente estoy muy feliz de haber ganado el primer combate, me llena de mucha emoción ser el primer combate que hemos podido ganar para nuestro país. El segundo combate era bastante difícil, una competencia dura. Di todo de mí y me quedo contenta de que hice todo el esfuerzo posible en lo que estaba en mis manos para trabajar y hacer este combate. Espero que Panamá esté orgulloso del trabajo".

Kristine Jiménez destacó la motivación que recibió al ver a tantas personas apoyándola a pesar de la diferencia horaria: "Me motivó mucho ver mucha gente viéndome competir a las tres de la mañana. Realmente pensé que no iban a verlo, pero recibí muchos mensajes de amor, cariño y apoyo. Me siento muy feliz por eso y agradecida. Vamos a seguir entrenando y tratando de hacer lo mejor para más adelante traer una medalla para Panamá".

La participación de Jiménez fue histórica, alcanzando los octavos de final en la categoría de -57 kilogramos en la rama femenina. Esta notable actuación se inició con una victoria sobre Muna Dahouk, representante del Equipo de Refugiados, en los dieciseisavos de final. Esta victoria marcó un hito al ser la primera vez que una judoca panameña gana un combate de judo en unos Juegos Olímpicos.

En los octavos de final, Kristine Jiménez se enfrentó a la canadiense Christa Deguchi, quien es la número uno del mundo en su división. A pesar de su esfuerzo y determinación, Jiménez perdió por ippon, 1-0, ante Deguchi. Sin embargo, su desempeño en el torneo fue ejemplar y dejó una marca significativa para el judo panameño en el ámbito internacional.

La judoca panameña ha demostrado ser una atleta comprometida y dedicada. Su logro en París 2024 no solo es un reflejo de su talento, sino también de su arduo trabajo y preparación. La victoria inicial de Jiménez en los Juegos Olímpicos representa un momento de orgullo y esperanza para el deporte panameño, inspirando a futuras generaciones de judocas en Panamá.

La presencia de Jiménez en estos Juegos y su histórica victoria han captado la atención de los medios y del público panameño. Su éxito es un recordatorio del potencial y la resiliencia de los atletas panameños en el escenario mundial. La judoca ha expresado su intención de seguir entrenando y mejorando, con la esperanza de traer una medalla para Panamá en futuros eventos internacionales.

Además de su desempeño en la competencia, Jiménez ha sido una embajadora del deporte panameño, llevando con orgullo la bandera de su país y demostrando que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes logros. Su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido un capítulo inspirador en la historia del deporte panameño, y su legado perdurará en la memoria de todos los que siguen y apoyan el judo en Panamá.

El camino de Kristine Jiménez en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido una experiencia invaluable tanto para ella como para su país. Su victoria histórica y su compromiso con el deporte son un ejemplo para todos los atletas que sueñan con representar a Panamá en la arena internacional. Con su espíritu indomable y su dedicación, Jiménez ha demostrado que los sueños olímpicos están al alcance y que Panamá tiene un lugar en el podio del judo mundial.

Relacionado Resumen de medallas del lunes en los Juegos Olímpicos de París 2024