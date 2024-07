París 2024 | Todo listo para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos

Faltó poco para que la loca idea de organizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el Sena no viera la luz. Tuvo que superar obstáculos técnicos, políticos y de seguridad para que el viernes levante el telón de París-2024.

En mayo de 2020, el prefecto de policía de París Didier Lallement le dio el golpe casi definitivo. "Explicó claramente que no quería esta ceremonia en el Sena, que en términos de seguridad no era posible", señaló uno de los participantes en aquella reunión, en la Isla de la Cité.

"Dudamos entre la posibilidad de llegar a organizarla o que el prefecto convenciera a las autoridades de no hacerla", añade.

Inédito, el proyecto inicial provocaba sudores fríos entre las fuerzas del orden: Centenares de miles de personas diseminadas en seis kilómetros al paso del Sena por el centro de París, en un contexto de alerta terrorista. Un especialista en cuestiones de seguridad, el criminólogo Alain Bauer, habló en la televisión de "ceremonia criminal".

Pero la idea del Sena como teatro de un espectáculo había nacido en 1998, en el Mundial de fútbol, señaló en una entrevista reciente en el diario Le Figaro Michel Platini, que dirigía el comité de organización.

"Teníamos un plan para el Sena. El Estado lo había rechazado por razones de seguridad. Cuando Francia fue candidata para los Juegos de 2012, finalmente atribuidos a Londres, el antiguo presidente Jacques Chirac había imaginado también una ceremonia fuera del estadio", explicó la leyenda del fútbol francés.

En todo caso, la idea flotaba en los espíritus desde el momento de la candidatura para los Juegos de 2024, aseguran varias fuentes cercanas a la organización.

Una noche de octubre de 2016, con la ocasión de la Noche Blanca parisina, la fiesta cultural nocturna organizada todos los años en la capital, la alcaldesa Anne Hidalgo y el presidente del COI Thomas Bach, observaban los barcos con los colores olímpicos navegar por el río parisino, enfrente de Notre-Dame. "No sé si influyó, pero ella se acuerda", señala un cargo político parisino.

Otro evento servirá para convencer a Thomas Bach de dar el paso y salir del estadio: La ceremonia de los Juegos Olímpicos de la juventud en Buenos Aires el 6 de octubre de 2018. Las imágenes de felicidad de la población argentina entusiasman al alemán, que dos meses más tarde muestra su convencimiento ante los comités nacionales.

"Cuando llegué al COJO, salir del estadio estaba ya en el aire y el contexto era favorable", recuerda a la AFP Thierry Reboul, director de ceremonias del comité de organización, fichado en mayo de 2018.

El antiguo presidente de la agencia Ubi Bene había triunfado instalando una pista de atletismo en el Sena en ocasión de la jornada olímpica celebrada en junio de 2017.

¿Tenía la idea entonces Reboul, que luego se uniría al equipo de Estanguet en el COJO? "Honestamente, para nada, en la historia de la pista de atletismo yo quería la imagen, pero no lo pensé". Me hablan muy pronto de los Campos Elíseos, salvo que yo no lo veía muy original", dice Reboul sobre su llegada al comité organizador (COJO). "Paseándome un día por París, me digo, 'evidentemente es en el Sena donde hay que hacerlo'", recuerda.

Una versión que no es aceptada por todos. "No sé quién tuvo primero la idea, pero de lo que estoy seguro es que la idea del Sena estaba ya presente cuando Reboul llegó al COJO", señala un miembro del entorno de la alcaldesa de París.

Desde 2019, el COJO trabaja en el proyecto, falta embarcar a los poderes públicos. Su presidente Estanguet habla en noviembre de 2020 con Emmanuel Macron, que dice en una entrevista con L'Equipe que es una idea "loca" que apoya.

El presidente francés oficializa el proyecto en los Juegos de Tokio, hace tres años. Comienza una contrarreloj por conseguir lo nunca visto que culminará el viernes. La complicada logística para organizar la apertura olímpica en el Sena, Hacer desfilar un centenar de barcos en seis kilómetros de río en la ceremonia de apertura olímpica de París-2024. Esa idea "loca" ha generado una logística a la altura del reto: cierre de la navegación en el Sena varios días y un dispositivo excepcional en los transportes.

Pero sobre todo, el desafío ha motivado un despliegue de seguridad de primera línea, creando perímetros controlados por fuerzas del orden desde el jueves de la pasada semana, mientras 40.000 barreras se han ido colocado en la ciudad, para sorpresa y en ocasiones disgusto de los habitantes de la capital francesa.

El bloqueo del centro enfadó además a comerciantes, que se quejaron del bajón de clientes.

En el trabajo previo de las fuerzas del orden han colaborado distintos cuerpos, incluyendo perros detectores de explosivos o buzos expertos en desactivación. En total se esperan 45.000 agentes el viernes, drones de vigilancia, 10.000 militares o tiradores atentos a cualquier peligro desde los tejados.

Los barcos han sido también inspeccionados para evitar cualquier problema de seguridad o disfunción técnica. Una veintena de embarcaciones permanentes amarradas entre Trocadero y el puente de Bir Hakeim han tenido que ser desplazadas. Los propietarios han sido realojados en hoteles y volverán a su casa en el agua después de la ceremonia.

Para trasladar al desfile de la ceremonia a los 6.800 deportistas previstos el viernes se han preparado 250 autocares. Embarcarán por una plataforma flotante y desembarcarán en cuatro zonas.

En el desfile participarán 205 delegaciones y 85 barcos durante dos horas y media. Se ha previsto una decena de barcos como refuerzo en caso de una avería, mientras que una quincena se encargará de la regulación del desfile, que debe ir sincronizado en su ritmo con el 'show' que tendrá lugar en las orillas, los puentes y los tejados de París.

Varios barcos de OBS (Olympic Broadcasting Services), difusor del evento, estarán también en el agua para filmar el desfile. También habrá barcos de emergencias y de seguridad, amarrados en principio pero preparados para salir en caso de necesidad.

Los espectadores con entradas de pago podrán instalarse en las 124 gradas en las orillas del río o en los puentes.

Los responsables del transporte público trabajan desde hace meses en el dispositivo.

Hay varias estaciones de metro cerradas por el evento y se reforzará la cadencia de los trenes para ayudar a que los 320.000 espectadores previstos lleguen al centro de la ciudad y puedan luego regresar a sus casas u hoteles. ¿Quiénes serán los abanderados más conocidos en la apertura olímpica? Giannis Antetokoumpo, Yulimar Rojas, LeBron James o Coco Gauff: la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024, este viernes, contará con algunos nombres especialmente reconocibles para el público internacional.

LeBron James (básquetbol, 39 años, Estados Unidos) y Coco Gauff (tenis, 20 años, Estados Unidos) - Estados Unidos acostumbra a atraer las miradas en cada cita olímpica y lo hará ya desde la ceremonia de apertura, para la que ha elegido como abanderados a un ilustre veterano y a una estrella joven de su deporte: el básquetbolista LeBron James (39 años) y la tenista Coco Gauff (20 años).

El emblemático jugador de los Lakers, cuatro veces campeón de la NBA y tres veces medallista olímpico (bronce en Atenas-2004, oros en Pekín-2008 y Londres-2012), forma parte del equipo de ensueño del 'Team USA', llamado a dominar las canastas de París-2024.

Gauff, número dos mundial y campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023, afronta estos Juegos Olímpicos como una revancha. Fue seleccionada con 17 años para la cita de Tokio en 2021 pero tuvo que ser declarada baja por dar positivo al covid-19.

Giannis Antetokoumpo (básquetbol, 29 años, Grecia) - La estrella de los Milwaukee Bucks y dos veces MVP de la NBA, con sus 2,13 metros de altura, promete ser uno de los abanderados más destacados físicamente. En el terreno de juego, Grecia no ha conseguido clasificarse para el torneo de básquetbol y Antetokoumpo no podrá luchar por la medalla en su deporte, pero el jugador nacido en Atenas podría optar por una reconversión en... el voleibol, donde el país heleno sí estará presente en el torneo olímpico de París-2024 .

(básquetbol, 29 años, Grecia) - La estrella de los y dos veces de la NBA, con sus 2,13 metros de altura, promete ser uno de los abanderados más destacados físicamente. En el terreno de juego, no ha conseguido clasificarse para el torneo de básquetbol y no podrá luchar por la medalla en su deporte, pero el jugador nacido en podría optar por una reconversión en... el voleibol, donde el país heleno sí estará presente en el torneo olímpico de . Carlos Alcaraz (tenis, 21 años, España) - El fenómeno del tenis mundial, número uno del ranking de la ATP y ya ganador de tres Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2022, Wimbledon 2023 y 2024), será el abanderado de la delegación española.

Para el prodigio de Murcia, estos son sus primeros Juegos Olímpicos y es una gran ocasión de unirse al club de los campeones olímpicos, donde se encuentran sus ídolos Rafael Nadal y Roger Federer.