Resultados del sorteo de la lotería del domingo 10 de agosto de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 10 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 10 de agosto se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 10 de agosto

Primer premio: 4219

Letras: BBCA

Serie: 7

Folio: 12

Segundo premio: 9913

Tercer premio: 7020