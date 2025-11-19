Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 19 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo miercolito del 19 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 4740
Letras: AACD
Serie: 16
Folio: 2
Segundo premio: 8453
Tercer premio: 2032