Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 19 de noviembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo miercolito del 19 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Sorteo de la Lotería 19 de noviembre del 2025
Sorteo de la Lotería 19 de noviembre del 2025 / TVN Noticias

Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 4740

Letras: AACD

Serie: 16

Folio: 2

Segundo premio: 8453

Tercer premio: 2032

Resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025

