EN VIVO: Resultados del sorteo de la lotería del domingo 12 de julio de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 12 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 12 de julio de 2026

Primer premio: 7652

Letras: BADA

Serie: 24

Folio: 6

Segundo premio: 7288

Tercer premio: 4034