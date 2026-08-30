Resultados del sorteo de la lotería del domingo 30 de agosto de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este domingo 30 de agosto su tradicional sorteo miercolito intermedio, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.

Transmitido en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales, el evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultado del domingo 30 de agosto del 2026

Primer Premio: 4224

Letras: DDDC

Serie: 10

Folio: 9

Segundo Premio: 9509

Tercer Premio: 3794