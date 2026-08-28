Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 28 de agosto de 2026
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este viernes 28 de agosto el sorteo del Gordito del Zodiaco, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.
Transmitido en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales, el evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultado del viernes 28 de agosto del 2026
Primer Premio: 6866
Letras: DBBA
Serie: 22
Folio: 5
Segundo Premio: 55
Tercer Premio: 24