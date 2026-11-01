Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del domingo 1 de noviembre de 2026

Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.

Este domingo 1 de noviembre, se se llevó a cabo el sorteo de dominical de la Lotería Nacional de Beneficiencia desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultado del domingo 1 de noviembre del 2026

Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.

Premios principales por fracción de Billete