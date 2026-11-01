Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del domingo 1 de noviembre de 2026

Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.

Anfora de la Lotería / TVN

Este domingo 1 de noviembre, se se llevó a cabo el sorteo de dominical de la Lotería Nacional de Beneficiencia desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultado del domingo 1 de noviembre del 2026

Resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026
Resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026 / TVN

Los premios de la Lotería Nacional se pagan por fracción de billete entero o chance, según el acierto de cifras, letras, series y folios.

Premios principales por fracción de Billete

  • Primer Premio (4 cifras): Paga B/. 2,000.00 por fracción
  • Incentivos adicionales: Con serie y folio puede sumar hasta B/. 15,000.00 adicionales, o con las letras del primer premio B/. 6,000.00 adicionales (más montos por fracciones y letras que pueden elevar el total).
  • Segundo Premio (4 cifras): Paga B/. 600.00 por fracción (con incentivos adicionales si coinciden las letras del primer premio, por ejemplo B/. 3,000.00).
  • Tercer Premio (4 cifras): Paga B/. 300.00 por fracción (con incentivos adicionales de aprox. B/. 1,000.00).

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