Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 17 de junio de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 17 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026

Primer premio: 1278

Letras: CDAB

Serie: 7

Folio: 4

Segundo premio: 0801

Tercer premio: 2006