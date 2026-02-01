Resultados del sorteo de la lotería del domingo 1 de febrero de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 1 de febrero de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 1 de febrero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 5863

Letras: ABBA

Serie: 16

Folio: 11

Segundo premio: 8102

Tercer premio: 1212

Resultados del sorteo del domingo 1 de febrero de 2026