Resultados del sorteo de la lotería del domingo 1 de febrero de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 1 de febrero de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 1 de febrero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 5863
Letras: ABBA
Serie: 16
Folio: 11
Segundo premio: 8102
Tercer premio: 1212