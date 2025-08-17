Resultados del sorteo extraordinario del domingo 17 de agosto de 2025

Este domingo 17 de agosto, jugará el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia en la ciudad de Panamá. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para el próximo sorteo.

Resultados del sorteo extraordinario de la lotería del domingo 17 de agosto de 2025

Primer Premio:01545

Letras:DDDA

Serie: 1

Folio: 12

Segundo Premio: 34375

Tercer Premio: 42829

El primer premio paga $20,000, el segundo $8,000 y $3,000.