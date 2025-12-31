Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 31 de diciembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 31 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ánfora de la Lotería Nacional
Ánfora de la Lotería Nacional / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 6369

Letras: CADD

Serie: 16

Folio: 9

Segundo premio: 0846

Tercer premio: 4063

Resultados del sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025

Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 31 de diciembre de 2025.
Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 31 de diciembre de 2025. / TVN

