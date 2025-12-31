Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 31 de diciembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 31 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 6369
Letras: CADD
Serie: 16
Folio: 9
Segundo premio: 0846
Tercer premio: 4063