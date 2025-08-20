Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 20 de agosto de 2025
Este miércoles 20 de agosto se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto
Primer premio: 4653
Letras: ADBC
Serie: 16
Folio: 5
Segundo premio: 8980
Tercer premio: 8752