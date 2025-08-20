Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 20 de agosto de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 20 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Este miércoles 20 de agosto se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto

Primer premio: 4653

Letras: ADBC

Serie: 16

Folio: 5

Segundo premio: 8980

Tercer premio: 8752

