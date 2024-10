'Es mi alter ego' Rati G fue la segunda cara de Liza Hernández en La Máscara, ¿Cómo se conocieron?

Ciudad de Panamá, Panamá/La semifinal de La Máscara estuvo cargada de emoción y giros inesperados, y anoche no fue la excepción. El show, que ha mantenido al público al filo de sus asientos semana tras semana, reveló finalmente la identidad de uno de los personajes más enigmáticos y vibrantes de esta temporada: Rati G.

Detrás del peculiar disfraz rosado con brillo, el cual combinaba misterio, dinamismo y un toque de picardía por su marca personal de "Ratonciaga", se encontraba una figura pública muy querida en Panamá: la modelo y personalidad de redes sociales: Liza Hernández.

Durante varias semanas, Liza logró ocultar su identidad, confundiendo tanto al panel de investigadores como a los espectadores en casa. Cada una de sus presentaciones estaba llena de energía y pasión, lo que generó teorías y especulaciones en las redes sociales, donde los fans intentaban descifrar quién se escondía tras la máscara. No fue hasta la semifinal, después de una interpretación intensa y cargada de emoción, que llegó el momento de la revelación.

¿Nadie sospechó de sus curvas? Para muchos, la máscara de Rati G, no podía quedarle perfecta a nadie más, pues, Liza es admirada por su cuerpo bien trabajado que, con el traje,le generó dudas a más de uno.

Pero, ¿Cuál fue la reacción de esta modelo al conocer a su máscara?

Las primeras palabras dichas por Liza fueron: "¡La amé!", y es que no era para menos. Rati G fue creada, según Gustavo Ávila, encargado de darle vida a los personajes, como una figura que está muy de moda en el mundo urbano y a la que todos ven como ejemplo artístico.

"¡La amo! Estoy cumpliendo todos mis sueños frustados con Rati G, ella es alta, una fashionista, toda una cantante, algo que siempre quise ser", fueron las primeras palabras de Liza.

Para nadie es un secreto que, esta ratoncita se distinguió por sus looks llamativos y coreografías con mucha picardía de por medio, que demostraban su sensualidad y glamour en el escenario.

"En algún momento pensé en no tomar el reto, pero cuando me mostraron mi personaje me convencieron de inmediato. Yo me sentí demasiado feliz siendo Rati G, es como mi alter ego, me sentí alta, toda una cantante famosa, y agradezco a todas las 'Gs' de Panamá por haberme apoyado", puntualizó.

Uno de los retos más grandes que tuvo la construcción de esta máscara, fue implementar las extensiones de cabello a la cabeza, pues resultó ser un factor diferencial en la manera en como se veía su aspecto.

Rati G mantuvo oculta su identidad durante seis galas y estuvo a escasos pasos de compartir con sus compañeros la gran final, sin embargo, los jueces no dejaron pasar por alto el esfuerzo de Liza, al darse cuenta que, en ocasiones, sufre de claustrofobia.

Liza confesó que una de las cosas más desafiantes del show fue mantener el secreto de su participación. “Me costaba tanto no decirle a mis amigos y familiares, sobre todo porque todos hacían apuestas sobre quién podría ser, en mi familia el secreto duró muy poco, hasta tuve que contarle a mi sobrina”, comentó entre risas. Para ella, la experiencia de participar en La Máscara fue liberadora, ya que le permitió mostrar una faceta diferente, lejos de los reflectores y los prejuicios de la fama. Bajo el disfraz, Liza era simplemente una artista entregada al escenario.

El personaje de Rati G se ganó el cariño de la audiencia gracias a su desparpajo y actuaciones llenas de vitalidad. Cada vez que subía al escenario, lo hacía con una mezcla única de humor y energía, que hacía difícil imaginar quién podría estar detrás. Sin embargo, al final, fueron las pistas dejadas a lo largo de los episodios y algunas de sus interpretaciones las que llevaron a los jueces a sospechar de Liza.

Con la salida de Liza, La Máscara se acerca a su gran final, y los espectadores ya están ansiosos por descubrir quién será el próximo en quitarse la máscara y quién se coronará como el ganador absoluto del show. La competencia está más reñida que nunca, y todo puede suceder en los próximos episodios.