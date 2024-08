‘Al inicio dije que no a este reto porque me daba claustrofobia’ Wichy Camacho cuenta su experiencia siendo Don Guineo

Ciudad de Panamá, Panamá/En una noche llena de intriga y emociones, La Máscara logró mantener a los espectadores al borde de sus asientos con una de las revelaciones más impactantes de la temporada. En medio de luces brillantes y un público ansioso, se descubrió que el talentoso cantante Wichy Camacho era el rostro oculto detrás de Don Guineo.

Muchos opinaban que detrás de este personaje completamente amarillo, podría estar Chemito Moreno, sin embargo, una pista clave fue revelada en la segunda gala cuando se expuso que, el famoso verdadero había ganado guantes dorados en su categoría de deporte, haciendo que muchos sospecharan sobre Wichy Camacho.

Pasaron algunos minutos para que el gracioso Don Guineo respondiera al llamado de “Fuera Máscara”, revelando al salsero puertorriqueño.

En los primeros segundos luego de ser descubierto, Wichy Camacho pudo decir sus primeras palabras ante todo los televidentes.

“Yo amo a Panamá, y agradezco la oportunidad. Me lo gocé y fue una experiencia espectacular”, dijo el artista.

La noche culminó con su imagen agradeciéndole a todo el país y a la producción por haberlo contactado para esta experiencia, y, más datos se fueron revelando con el paso de las horas.

Wichy, no podía dejar pasar la oportunidad de asistir a Jelou! Para contar su experiencia como Don Guineo, y, fue entonces cuando nos reveló que, al principio tuvo una negación directa y firme cuando llegó la propuesta de La Máscara, pues se considera una persona que le causa temor estar encerrado en un elevador, ¿Cómo haría él para estar en un personaje?

“Si soy claustrofóbico, les temía a los elevadores porque ya se me quitó luego de estar en esa mácara. Desde un principio dije que no me metería a una máscara, pero el equipo de producción fue muy cuidadoso”, confeso Wichy.

Por otro lado, para el salsero, una de las pistas que pudo delatarlo fue la última que salió en esta segunda gala, la cual hacía referencia sobre sus guantes de oro.

“Panamá completo conoce mi estilo, uno de mis retos fue cambiar mi vibrato natural porque muchos podían enterarse con tan solo escucharme, pero, resultó ser que esa pista confidencial de los guantes hizo que Orman callera. Yo boxeaba antes en Nueva York y estuve cuatro años en eso”, dijo el salsero conocido por uno de sus éxitos: “Me cuesta tanto olvidarte”.

También, agrego que, la producción hizo un excelente trabajo con su voz y el tono que le dieron, para que no fuese reconocido, haciendo que, desde el principio, él se enamorara del personaje.

“Ellos me pusieron dos opciones, pero, si miran bien a Don Guineo, él se parece a mí. Cuando lo vi supe que tenía que escogerlo a él. No me quería ir tan rápido, pero el programa y formato es así y me lo gocé”, finalizó diciendo en su entrevista.

El éxito de Wichy en el programa no solo reafirma su versatilidad como artista, sino que también subraya la magia de La Máscara, un show que sigue cautivando a la audiencia con su combinación de talento, misterio y espectáculo. Ahora, con una revelación tan significativa, la expectativa para las siguientes entregas del programa ha alcanzado un nuevo nivel.