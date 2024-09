¡Ludwik Tapia confesó haber ensayado el acento de Damiel Martínez hasta quedarse sin voz! Conoce más detalles aquí

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuarta gala de La Máscara dejo ver la verdaera identidad de Damiel Martínez, la pastilla del amor, que resultó ser nada más y nada menos que el gran Ludwik Tapia, reconocido actor en el mundo del espectáculo por sus diversas participaciones en el teatro, cine y la televisión.

Esta pastilla azul, tuvo la oportunidad de ocultar su verdadero rostro durante cuatro galas consecutivas, sin embargo, en el show más reciente, este querido personaje terminó en la zona de riesgo junto a Rati G, la cual superó a su contrincante con un 60% de votos a favor.

Por otro lado, cuando llegó el momento en el que los guardaespaldas hacen lo suyo y desenmascaran al personaje, Ludwik Tapia se tomó unos momentos para peinarse y luego darse la vuelta, confirmando las sospechas de todos los investigadores, quienes en dicha gala coincidieron con el nombre y apellido del famoso, debido a las pistas.

Según Carolina Dementiev, experta como investigadora, sus sospechas fueron acertadas, sobre todo por las pistas reveladas en la última gala, en la que confirmaban que, esta máscara había estudiado en el Instituto Fermín Nadeau. Luego de su revelación, Ludwik acudió al programa Jelou! para contar su experiencia.

"Practiqué demasiadas voces, pero me decían que aún se reconocía mi voz, y, mantenerlo, cantar tal cual como lo hice con Damiel, me hizo quedar ronco todo el día", comenzó diciendo Ludwik.

Como sabemos, este multifacético artista no reside en Panamá, así que, resultó curioso saber ¿Cómo había logrado aceptar este proyecto?

"Logré estar de paso por Panamá cuando me legó la oferta, vine de Guatemala para aca, y lo asumí, porque también sentí que me hizo regresar en un buen momento", confesó.

El cuerpo de Damiel, consistió en un cilindro sólido en el que Tapia unicamente podría tener movilidad de brazos y piernas, lo que significaba que este famoso solo podría destacar en sus coreografías mediante esas partes del cuerpo.

"Aprendí de este proyecto a ser muy resiliente, a gozármelo y ser competitivo. Empecé a practicar porque me podía caer y yo no quería estar parado todo el tiempo. Me dio claustrofobia y a veces sentía la presión en el pecho pero siempre pensaba que había otros compañeros pasando lo mismo que yo, y me tranquilizaba", siguió diciendo.

La pastilla azul, se caracterizó por moverse muy particularmente aun estando impedido. Todo esto, gracias a que Ludwik dijo haber ensayo por varios días para poder saber controlar y manejar el cuerpo del personaje. Incluso, logró tirarse al suelo en una ocasión.

Pero, ¿Alguien de su familia sabía de la participación de este famoso en La Máscara? ¡Sorprendentemente! Ludwik contó que la única persona en estar enterada fue su mamá.

Sin duda, este polifacético artista demostró que, hacer parte de La Máscara suele ser mucho más que diversión, también, es aprender a controlar tus nervios, cumplir horarios, mantener reservada tu identidad y, sobre todo, no dejar que nadie sospeche de tu presencia ni de tu participación en el megaproyecto.