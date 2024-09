El secreto revelado: Ludwik Tapia era la pastilla azul en La Máscara, ¿Cómo hizo para manejar el gran traje?

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuarta gala de La Máscara no se guardó nada, y es que una nueva dinámica de salvación, una protesta por la eliminación de Pato, y una nueva identidad revelada, resultó ser el resumen de todo lo que sucedió en este nuevo show.

Para sorpresa de muchos y curiosidad de otros, el multifacético Ludwik Tapia resultó ser la verdadera identidad Damiel Martínez, la pastilla azul que nos entretuvo con su manera de hablar española y las coreografías con bastante dificultad que tuvo que enfrentar en cada gala.

¡Así es! La apuesta de Carolina Dementiev, la astucia de la Sra. Dezdy y los comentarios de Orman Innis, resultaron ser ciertos, pues, en la últimas galas, los investigadores estuvieron de acuerdo con que dentro de esta máscara, se encontraba el presentador y actor de televisión.

Según Carolina, detective experta durante tres temporadas consecutivas de este megaproyecto. la pista que más logró captar su atención y confirmó que era su gran amigo fue la que reveló sus estudios en la escuela Fermín Nadeau.

Lo anterior, le hizo recordar a la panameña que, tanto su hermano, ella y Ludwik, son veteranos de aquel centro de formación, confirmando las sospechas sobre su participación en esta temporada.

La revelación de que Ludwik Tapia era la Pastilla Azul ha sido recibida con gran entusiasmo y sorpresa. Tapia, conocido por su versatilidad y su habilidad para conectar con el público en diferentes roles de la televisión, demostró una vez más su talento al mantener su identidad en secreto mientras ofrecía una actuación memorable y entretenida.

Y es que, si recordamos a Damiel, su voz era indistinta al acento panameño, lo cual fue una de las estrategias astutas de Ludwik para distraer su identidad.

En el episodio en cuestión, Tapia compartió su experiencia y el proceso detrás de su participación en el show. Expresó su alegría por haber podido formar parte de un programa tan innovador y desafiante, y agradeció a los fans por su apoyo continuo.

"Estoy emocionado de estar aquí y de haberme disfrutado todo el proceso, agradecido con la producción", fueron las primeras palabras con la máscara completamente al descubierto.

Aunque Ludwik no mantiene presente en tierras panameñas, la primera vez que conoció a su máscara confesó haber sido afortunado por haber hecho una parada en Panamá, y lograr aceptar la oportunidad de hacer parte de este proyecto.

"Por suerte estaba aquí cuando me llegó la oportunidad y pude decir que sí, fue un reto muy grande darle vida a este personaje y competir con los demás", confesó.

Por otro lado, Ludwik dijo haberse dado cuenta de que, aunque su personaje lo limitara a moverse por todo el escenario, se dio cuenta que, el programa no solo se trataba de quedar en el anonimato, sino de disfrutar la competencia con la empatía del público y la conexión que se genera entre todos.

"Aunque no me pudiera mover bien, lo que me di cuenta fue de que esto no se trataba del que mejor bailara, sino de la persona que más se disfrutara los gritos del público y conectara con ellos, sobre todo con los niños", terminó diciendo.

Sin duda, Ludwik dejo claro que, hacer parte de un megaproyecto como La Máscara no solo compromete tu horario y agenda, también te enfrenta a miedos de respiración, baile y a seguir instrucciones para no ser descubierto.

Revive aquí las presentaciones de Damiel, la pastilla del amor: