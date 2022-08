Blas Pérez lo cuenta todo: ¿Quién será la próxima máscara revelada?

El exjugador de la Selección Nacional de Fútbol, Blas Antonio Miguel Pérez, contó su experiencia como uno de los personajes de Quién es la Máscara. El ratón se convirtió en la primera máscara revelada del mega proyecto de TVN, al ser el personaje menos votado en la primera gala.

Conocido por su olfato goleador y su talento extraordinario en el terreno de juego, pocos imaginaron que Blas sería una de las máscaras, sin embargo, cuando la producción lo contactó para que formara parte del proyecto, el jugador no lo pensó dos veces, ya que el personaje que le ofrecieron interpretar tiene un significado muy especial para él y su familia.

“Cuando me llaman de la Máscara y veo todos estos personajes, no dudé en aceptar al Toro, porque fue como hacerle un tributo a mi papá, que fue conocido por todos como el Toro”. — Blas Pérez - Exjugador Nacional

Blas reconoció que nunca había participado de un proyecto de tal magnitud en el que debió hacer su mejor esfuerzo a la hora de cantar y bailar, pero sin dar pistas para que las personas no lo reconocieran. Aseguró que la decisión final para aceptar formar parte del show fue el componente familiar del programa y la mística de todas las máscaras para atraer principalmente la atención de los niños.

“He recibido muchos comentarios de gente en las redes sociales, en la calle, que cuando se dieron cuenta que el Toro era yo, hasta se molestaron y se disculparon por haberme eliminado… pero bueno, nadie sabía y yo estoy muy contento de haber participado”. — Blas Pérez - Exjugador Nacional

El ratón señaló que ponerse la máscara junto con todo el vestuario que lleva el personaje tiene un grado de dificultad importante, pues hay que adaptarse al peso y a la poca movilidad dentro del mismo.

“A mí en realidad lo que más me costó fue el tema del canto y la coreografía porque como saben yo no soy bailarín... El canto fue lo que más se me complicó, pero allí (la producción) te distorsionan la voz para que no sepan que eres tú… lo importante es que al final pude atreverme a hacer este tipo de cosas”.

La estricta seguridad y la confidencialidad que se maneja en torno al programa no ha permitido que ni siquiera los participantes sepan quienes son las demás máscaras, lo que agrega un nivel de expectativa mucho más alto para la audiencia y los investigadores, un aspecto que el exjugador resalta y valora.

Por último, Blas aprovechó la oportunidad para exhortar a los televidentes a que no se pierdan esta segunda gala y sigan mandando sus opiniones sobre quiénes podrían estar detrás de la Máscara.

“Les deseo éxito a todos mis compañeros que no sé quiénes son y ahora yo seré uno más desde mi casa tratando de descifrar quiénes son los que están detrás de la máscara”, finalizó.