La Máscara: lo que aprendió Chechi de Piña

En la tercera gala de La Máscara la revelada fue Piña, a quien le daba vida la modelo, empresaria, presentadora de televisión Chechi Castroverde. Aunque fue una sorpresa para el público, no así para dos de los investigadores: Carolina Dementiev y Orman Innis, quienes resolvieron el misterio siguiendo las pistas.

Para Chechi cuando vio su máscara por primera vez tuvo sentimientos encontrados. La había visto solo en pantalla de computadora. Afirma que nunca imaginó que fuera tan linda y tan grande y se identificó totalmente con esos labios carnosos y rojos.

Gustavo Ávila, diseñador la describe como una matrona y cuenta que es uno de los personajes más complicados ya que era una de las máscaras más pesadas. Para lograr darle la forma del cuerpo humano fue necesario generar un volumen más grande y aunque está hecha de espuma está recubierta de látex, así que era muy pesada.

Chechi tuvo que entrenar. Hacer ejercicios para sacar adelante el personaje. Aprendió a bailar con las piernas, los bracitos que apenas podía mover para poder dominar el peso y el movimiento dentro a Piña.

“Me queda claro que todo está en el empeño que tú le pongas a las cosas, en el amor, el cariño y eso es lo que te hace salir adelante. Al principio pensé que no podría, que era un un reto demasiado grande, incluso pensé hasta retirarme echar un poquito para atrás porque no me sentía preparada ni física ni mental ni emocionalmente”, afirmó conmovida.