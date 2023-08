La Máscara: Conoce quién estaba dentro de la máscara de Piña

Este miércoles La Máscara, el mega show de TVN Media que combina la personalidad de los famosos con el enigma de la identidad oculta, cautivó nuevamente la curiosidad del público panameño.

Tras las recientes revelaciones de las dos primeras máscaras, la especulación y las apuestas estaban a la orden del día.

La máscara revelada en esta tercera gala fue Piña y resultó que dentro de este personaje tan tipicamente panameño estaba nada más y nada menos que La Chechi.

En esta ocasión los investigadores acertaron. Tanto Carolina Dementiev, como Orman Innis apostaban por la identidad de la empresaria, modelo y presentadora de televisión, mas no dieron en el clavo la señora Dezdy ni K4G.

Las ocho máscaras se enfrentaron en dos bloques de truelos y un duelo, para luego someterse a la votación del público que favoreció a las mejores interpretaciones o descalificando a los que menos les gustó, pasando a la “zona de eliminación”.

El primer truelo fue entre Maíz, quien interpretó El alicate, Gata que deleitó con Dicen que soy y Piña, quien tuvo que interpretar la canción Pelo suelto. En este truelo salieron ganadores Maíz y Gata, mientras que Piña pasó a la “Zona de eliminación” con el 15% de los votos del público.

Hot Dog, Dragona y Robot se enfrentaron en el segundo truelo, en el que Hot Dog interpretó muy atinadamente Devórame otra vez, Mientras que a Dragona le tocó deleitar al público con la canción Con Altura. Finalmente, Robot puso a bailar al público al ritmo de Yo quiero bailar.

En este bloque le tocó ir a la “zona de eliminación” a Hot Dog con 26% de los votos.

Un tercer duelo fue escenificado por Chancleta que impresionó al jurado y al público con su interpretación de I Have Nothing y se midió con Huevo que alegró el final de la velada con un número muy movidito al ritmo de Mamá no quiero comer más huevo.

En este duelo el público envió a la “zona de eliminación” a Chancleta con el 43% de los votos que se unió a Piña y Hot Dog.

El jurado salvó a Chancleta por lo que el emocionante final se dio entre: Hot Dog que se mantiene en la competencia gracias al público que le dio el 68% de los votos mientras que Piña resultó eliminada al obtener solo el 32%.

La revelación de Piña tomó a todos por sorpresa al comprobar que la identidad de la famosa que le daba vida a esta máscara era la de La Chechi, tal y como Orman y Carolina habían pronosticado.

El próximo miércoles no se pierda la cuarta gala para saber ¿Quién está detrás de la máscara?