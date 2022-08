La alerta se encendió y los conductores quedamos advertidos y vulnerables. Dejamos los automóviles en áreas que pensamos son seguras y cuando regresamos a buscarlos están vandalizados y con nuestras cosas robadas. Se han dado caso de ataques para extraer la computadora del vehículo o el sistema de radio o video. Lo peor es que nadie responde, nadie se hace responsable.

En las áreas públicas, calles y avenidas, parece un caso normal. Pero ¿qué tal que ese estacionamiento sea el de un hotel o un resort? Es algo que nos llena de impotencia y de ira. Nos parece absurdo que suceda porque debiera ser un lugar donde el crimen no pueda actuar con impunidad y, luego, cuando esperamos que la cadena hotelera responda y nos indemnice por su falta de vigilancia, resulta que no se hacen responsables.

¿En qué momento comenzó el estado de inseguridad en los estacionamientos? Es difícil decirlo. Lo cierto es que puso el dedo en la llaga un video que circuló esta semana mostrando la situación. A unos vehículos le rompen los vidrios para extraer artículos, y las personas que graban las escenas, denuncian que la administración del hotel no se va a hacer responsable.

Aquí hay una relación entre un consumidor y un proveedor, por lo que debiera haber una obligación de proteger a los conductores en la Ley de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Sin embargo, no existe, según Ramón de la O. Fernández, director de Protección del Consumidor de la entidad, porque “no responde a la existencia de una relación de consumo”.

De la O. Fernández reconoce que sí existe “la responsabilidad de los hoteles o resorts” pero no es materia de la Acodeco. El camino para obtener una reparación es la Justicia Comunitaria (Juez de Paz ahora, antes llamado corregidor). Siempre y cuando el valor no supere los mil dólares de pérdidas. Si el monto es mayor, entonces el camino es más largo y lento. El propietario del vehículo vandalizado debe presentar una demanda ante la justicia civil.

Es frustrante que no sea un tema cuya competencia corresponda a la Acodeco y, en tal sentido, no exista una disposición o artículo en la ley que la regula (Ley No. 45) que contenga un mecanismo o derecho para ser atendido a través de un reclamo.

La relación comercial con un hotel o resort no debiera terminar con recibir la habitación, la comida o la piscina. Debiera incluir también el cuidado del automóvil. Ellos debieran garantizar su cuidado. Para ello, debieran contar con cámaras, personal o medidas de seguridad para las 24 horas.

Es grave, además, porque estos van en contra del objetivo de dar una buena impresión como país y situarnos bien en temas de imagen turística a nivel internacional. Muchas veces los vehículos de los visitantes también pueden ser violentados y sus propietarios no tendrán el tiempo de abrir un proceso civil o ir a un Juez de Paz. Lo que quiere ese turista es que, primero, no le ataquen su vehículo, y, segundo, le den una solución rápida.

Se ha pedido que las personas que dejan sus vehículos no dejan cosas de valor, maletas o algún bien que puedan ser hurtado. Es lo deseable, pero, a veces, lo que ocurre es que los viajeros portan todos los artículos consigo porque están en gira a nivel nacional a lo largo de los sitios turísticos.

Hacemos un llamado a mejorar la seguridad privada en los estacionamientos de hoteles, resort y centros comerciales. Y, en caso de que haya situaciones delictivas, se actúe en favor de las víctimas. De la misma forma, la ley No. 45 debe ser reformada para incluir mayor protección. El conductor que concurre a un resort y deja su automóvil tiene derecho a que su bien sea protegido. Así como espera que su permanencia sea en un ambiente de tranquilidad y seguridad, lo mismo quiere para su automóvil que lo entrega en custodia.

El autor es editor de Octanos Media