Más de 200 personas corrieron para decir 'chao plástico desechable'

El mejor tiempo de la carrera lo logró Mathew Castillo, al detener los cronómetros en 17 minutos y 23 segundos (00:17:23). Luego le siguieron en la rama masculina Alfredo Suárez (00:19:49) y Oberh Castillo (00:20:34).

En la rama femenina, Valentina Peña logró el primer lugar y el tercer mejor registro de la carrera con tiempo de 20 minutos y 21 segundos (00:20:21). Detrás se ubicaron Bibiana Galeano (00:26:43) y Maru Reyes (00:26:49).

Con el 100% de lo recaudado en la carrera, MarViva apoyará su labor de sensibilización sobre los impactos de la contaminación marina por plástico desechable, en escuelas del área de influencia donde trabaja.

El primer análisis global de la producción en masa de plásticos concluye que hasta el año 2015, se habían generado aproximadamente 6 mil 300 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos plásticos en el mundo, de los cuales solo un estimado del 9% había sido reciclado, el 12% incinerado y el 79% terminó en vertederos o en el entorno natural. (Según se destaca en el estudio: “Production, use, and fate of all plastics ever made”, de los autores Roland Geyer, Jenna R. Jambeck and Kara Lavender Law).

La carrera contó, además con el apoyo de empresas como MAÏM, Riba Smith, Under Armour, TVN Media y La Cáscara.

La actividad fue promovida por la Embajada de Estados Unidos y Zink, sumado al apoyo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y más de 10 empresas.