Más de 70 muertos en ataque aéreo sobre mina en la frontera entre Sudán y Egipto

El ataque del sábado "provocó la muerte de 72 mineros civiles, según información preliminar", señaló Emergency Lawyers, que documenta las atrocidades en la guerra de Sudán.

Jartum, Sudán/Al menos 72 trabajadores murieron en bombardeos aéreos en una mina de oro en la frontera entre Sudán y Egipto, informó el domingo un grupo sudanés de derechos humanos.

La organización de derechos humanos Emergency Lawyers acusó a la fuerza aérea egipcia de haber llevado a cabo el ataque.

La AFP no pudo confirmar de forma independiente esta versión y Egipto no ha hecho ningún comentario.

La frontera entre Sudán y Egipto está en disputa, y ambos países reclaman el triángulo de Halayeb, rico en recursos.

Y ello, pese a que El Cairo es un aliado clave del ejército sudanés, en guerra desde abril de 2023 contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.

El ataque del sábado "provocó la muerte de 72 mineros civiles, según información preliminar", señaló Emergency Lawyers, que documenta las atrocidades en la guerra de Sudán.

"Los ataques reiterados contra las regiones fronterizas ricas en oro y minerales reflejan el deseo de las autoridades egipcias de expandirse y afirmar su control sobre los recursos naturales de Sudán", agregó.

Según un superviviente, Abdelaziz Yusef, un avión empezó a sobrevolar la mina, situada cerca del mar Rojo, a las 08H00 de la mañana (06H00 GMT) el sábado y efectuó "cinco bombardeos".

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Otro testigo, Sharaf Ali, contó a la AFP que había miles de personas trabajando en el yacimiento cuando se produjo el ataque.

"Después del bombardeo aéreo, la gente se dispersó (...) por eso nadie sabe cuántos exactamente murieron", explicó desde el mercado de oro de Al-Ansary, al sur del triángulo de Halayeb.

El ataque del sábado fue el segundo este año contra la zona minera de Yabal al Uqaydat, después de que 23 trabajadores de este yacimiento de oro perdieran la vida en otros bombardeos el pasado junio.

En esa ocasión, el ejército egipcio no reivindicó los bombardeos, pero afirmó que había llevado a cabo una "operación a gran escala" contra la minería ilegal de oro dentro de sus fronteras.

Desde abril de 2023, el conflicto en Sudán ha dejado más de 200.000 muertos y ha provocado una profunda crisis humanitaria que ha llevado a mucha gente a aventurarse en la peligrosa industria de la minería de oro, con la que ambos bandos financian la guerra.