Auspiciantes se retiran de gala en honor de Bolsonaro en NYC

La aerolínea estadounidense Delta, el diario británico Financial Times y la consultora Bain & Company confirmaron el viernes a la AFP que retiraron su auspicio a la cena de gala anual de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, que este año homenajea a Bolsonaro.

Manifestantes brasileños y estadounidenses de 12 grupos diferentes, incluidos varios activistas ambientales y LGBT, protestan desde hace días contra Bolsonaro cada tarde frente al hotel Marriott Marquis en Times Square, en el corazón de Manhattan, donde se realizará la gala.

Todos bienvenidos

El evento debía tener lugar inicialmente en el Museo de Historia Natural de Nueva York, pero éste lo canceló tras recibir una andanada de críticas.

Los activistas han lanzado una nueva petición, #CancelBolsonaro, para que el Marriott Marquis también la anule. Impulsada por el senador estatal de Nueva York Brad Hoylman, que es homosexual, ya ha recogido más de 53.000 firmas.

"Al acoger este evento, Marriott está dando a Bolsonaro una plataforma que recompensa su indignante comportamiento", afirma la petición.

Consultado sobre la polémica, un portavoz del Marriott, Jeff Flaherty, precisó que la cadena de hoteles fue creada en base a los ideales de respeto, diversidad e inclusión.

"Dar la bienvenida a todos y ser inclusivo significa incluir a grupos que pueden o no compartir los valores de nuestra compañía. No obstante, permitir a un grupo que use nuestras instalaciones de ninguna manera significa que apoyamos sus posiciones", indicó.

En un reciente blog en inglés y portugués, el presidente de la cadena Marriott, Arne Sorenson, estimó que la empresa no puede discriminar a nadie por sus creencias, si la legalidad y la seguridad no se ven amenazadas.

"Un hombre peligroso"

"Seguiremos protestando frente al hotel cada día para que la cancelen", dijo a la AFP Natalia de Campos, del Comité para la Defensa de la Democracia Brasileña en Nueva York y una de las organizadoras de las manifestaciones cotidianas.

La Cámara no ha respondido a los pedidos de la AFP para comentar la información, pero precisó que no habrá cobertura de prensa del evento.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó recientemente a Bolsonaro como "un hombre peligroso" por sus posiciones racistas, homófobas y contra la protección de la Amazonia.

Cada año, la Cámara de Comercio Brasil-EEUU escoge a dos personalidades, una brasileña y otra estadounidense, y las premia en su cena de gala para más de mil personas, a la que asisten líderes del mundo de las finanzas, los negocios y la diplomacia de ambos países. Las entradas cuestan 30.000 dólares cada una y ya están agotadas.

Desde que asumió el poder el 1 de enero, Bolsonaro, a quien la prensa ha bautizado como el "Trump del trópico", ha debilitado los organismos que protegen a los indígenas y trasladado sus responsabilidades al Ministerio de Agricultura, dirigido por una exlíder del agronegocio en el Congreso.

Electo con más de 55% de los votos tras un fuerte discurso anticorrupción y mano dura con la delincuencia, ha dicho que preferiría que un hijo muriese a que fuese gay, que los afrobrasileños "ni como reproductores sirven más" o que una diputada brasileña no merece ni ser violada porque "es muy fea".

Bolsonaro viajará a Nueva York del 12 al 15 de mayo, según la Cancillería brasileña.