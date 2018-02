Benedicto XVI prometió a Francisco 'total obediencia'

"Le pasé el teléfono a Benedicto y escuché que decía: "Santidad, desde este momento, prometo mi total obediencia y mi oración'. Son momentos que no puedo olvidar", explicó el sacerdote maltés, actual secretario general de la Secretaría de Economía, al portal de noticias del Vaticano.

Uno de los secretarios durante cinco años y medio de Benedicto XVI recordó en la entrevista los momentos más importantes de su histórica decisión de renunciar al pontificado, de la que se cumplirán cinco años el próximo 11 de febrero.

"Recuerdo muy bien, el 5 de febrero de 2013, cuando el papa Benedicto me invitó a tomar asiento en su estudio privado y me anunció la gran decisión de su renuncia. Pensé en pedirle que lo pensara un poco más, pero casi en seguida me detuve, porque estaba seguro de que había rezado largo tiempo", explicó.

El sacerdote confesó que tras el anuncio durante un consistorio de cardenales se echó a llorar y después preguntó al papa: "¿Usted estaba tranquilo, sereno?. Y él me respondió con decisión: Sí".

Para el monseñor, Benedicto XVI "cumplió un acto heroico" porque "pensó en primer lugar en la Iglesia, en su amor a la Iglesia, que era mucho más grande que el amor a sí mismo, a su ego".

Xuereb también explicó la razón por la que Jorge Bergoglio se demoró tanto en salir al balcón de la logia central tras su elección como pontífice.

"Nosotros estábamos en la sala de la televisión (en Castel Gandolfo), donde el teléfono está siempre silenciado, por lo que no oíamos la llamada. Eso explica por qué se demoró el papa Francisco en asomarse", explicó.

Después, continuó el sacerdote, "nos volvieron a llamar durante la cena y nos preguntaron que dónde habíamos estado y nos dijeron que el papa Francisco iba a volver a llamar después de cenar".

"Y así fue. Le pasé el teléfono a Benedicto y escuché que decía: 'Santidad, desde este momento, prometo mi total obediencia y mi oración'. Son momentos que no puedo olvidar", añadió.

Xuereb comentó que la última vez que vio al papa emérito fue el pasado octubre y que, aunque "físicamente muy frágil", le encontró "con una mente muy activa" y se acordaba de muchos detalles de su familia y preguntaba muchas cosas.

Joseph Ratzinger anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013, que se hizo efectiva el 28 de febrero cuando se proclamó la sede vacante y después comenzaron los preparativos para el cónclave, que concluyó con la elección de Jorge Bergoglio como nuevo papa el 13 de marzo.