Bukele, Trump y Martinelli, gobernantes por Twitter

El flamante presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es uno de ellos. El mandatario ordenó via Twitter el despido de Jorge Alberto Meléndez, director de Protección Civil.

Bukele removió a decenas de funcionarios del gobierno anterior por esta vía, muchos de ellos familiares el expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Las destituciones han tenido reacciones encontradas por parte de la sociedad salvadoreña. En el caso de Meléndez, se trata de una persona que ha sido vinculada con el juicio político y asesinato de Roque Dalton durante la guerra civil que convulsionó a El Salvador durante los años 70. Hay quiénes aplauden la agilidad en los despidos y celebran la purga de lo que califican como nepotismo y corrupción y varios niveles del Estado. Sin embargo, los críticos cuestionan que se trata de un gobierno dirigido por el odio.

Utilizar los 240 caracteres de Twitter no es una invención de Bukele. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli comunicó a través de la red social el depsido de su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela.

Un ejemplo más reciente es el del presidente estadounidense, Donald Trump, quien actualmente utiliza Twitter para anunciar como un frente en su política comercial con otras naciones. El 30 de mayo de 2019, Trump anunció que impondría tarifas de 5% a todos los bienes provenientes de México “hasta que se detenga la entrada de migrantes ilegales”.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..