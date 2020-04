El COVID-19 crece en América entre disputas políticas, acusaciones y miedo

En todo el continente americano, los positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 ya suman 805.490, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y las muertes superan los 38.000 fallecidos, siendo Estados Unidos el territorio más afectado.

Trump vs Cuomo

Pese a la escala de la pandemia, el presidente Donald Trump y Andrew Cuomo, gobernador de un estado de Nueva York con más de 14.000 victimas mortales por COVID-19, se enredaron este viernes en un duro debate virtual e indirecto.

En su comparecencia diaria, Cuomo aseguró que su estado "no podrá reactivar su economía mientras no disponga de capacidad para hacer pruebas masivas, para lo que necesita ayuda del Gobierno federal". De inmediato, Trump, vía Twitter le respondió "Sal y haz el trabajo. ¡Deja de hablar! Nosotros construimos miles de camas de hospital que tú no necesitabas o usaste, dimos un gran número de respiradores que tú deberías haber tenido y te ayudamos con las pruebas que tú deberías estar haciendo".

Por si fuera poco, el juego político está trascendiendo la esfera mediática y llegando a las calles en varios estados, donde partidarios de Trump exigen el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el coronavirus.

En un aparente apoyo a esas manifestaciones, Trump tuiteó este viernes en varios mensajes: "LIBEREN VIRGINIA, y salven su gran 2ª Enmienda. Está bajo asedio"; "LIBEREN MICHIGAN"; y "LIBEREN MINESOTA".

Entretanto, la tragedia se ceba con los más débiles. Las autoridades informaron de múltiples fallecimientos en centenares de residencias de ancianos en el estado de Nueva York, el gran epicentro de la pandemia, con cifras que en su conjunto superan las 3.000 personas y con casos escalofriantes como los 55 muertos en el Cobble Hill Health Center, en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Ministerio de Salud "alineado"

Nelson Teich, el oncólogo al que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró como nuevo ministro de Salud en reemplazo del dimitido Luiz Henrique Mandetta, manifestó este viernes estar "completamente alineado" con el mandatario, lo que de por sí marcó una línea divisoria con el exministro y los gobernadores y autoridades locales que defienden el confinamiento como el arma más efectiva en la pandemia, asunto que Bolsonaro simplemente no quiere ni oír.

Uno de ellos es el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, quien hoy extendió la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo en la región más próspera y poblada de Brasil, que ya registra 928 muertes y 12.841 casos confirmados.

Teich, que asumió la cartera en un momento en el que el número total de casos en Brasil es de 33.682 con 2.141 fallecimientos, no se pronunció en forma clara sobre medidas como las de Doria, cuestión que a Mandetta le costó varios desencuentros con Bolsonaro y finalmente su salida.

Alivio a la deuda

Lejos del juego político, la ONU hizo un llamado este viernes a aliviar la deuda de numerosos países, no sólo los más pobres, ante la crisis desatada por el coronavirus, que representará “la peor recesión de la historia para Latinoamérica y el Caribe”.

"Debemos hacer todo lo posible para evitar lo que podría ser una crisis de deuda devastadora, con impagos incontrolados", señaló la organización en una propuesta lanzada coincidiendo con el cierre de la asamblea primaveral del FMI y el Banco Mundial".

"Aliviar las deudas devastadoras es absolutamente crucial", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, quien dio la bienvenida a la suspensión temporal del servicio de deuda de los países más pobres hasta final de 2020 acordada por el G20.

Impacto en Ecuador

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este viernes que cada país afectado revise sus cifras de contagios y muertes de COVID-19 "lo antes posible" para conocer el verdadero alcance de la enfermedad, después de que el número de fallecidos en Wuhan, origen del coronavirus, fuera aumentado en un 50 % por China.

"A veces es difícil en una epidemia identificar todos los contagios y muertes, especialmente si el sistema sanitario está saturado, por lo que anticipo que muchos países van a tener situaciones similares, en las que tendrán que revisar sus estadísticas para ver si identificaron a todos los casos", dijo la jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, María van Kerkhove.

En este sentido, el Gobierno de Ecuador, país donde la enfermedad del COVID-19 ha golpeado de una forma inusitada, actualizó hoy a 421 muertos y 8.450 contagiados el número de afectados por el coronavirus, cifras que no incluyen los fallecimientos probables, otros 675, o el incremento desproporcionado de decesos en la provincia de Guayas en abril.

Guayas, cuya capital es Guayaquil, sigue siendo por lejos la provincia más afectada por la pandemia en Ecuador con con 5.777 casos, el 68,4 % del total a escala nacional.

Otra región que preocupa en Ecuador es las Islas Galápagos, donde este viernes se reportó que 48 tripulantes contagiados por el coronavirus cumplen cuarentena en una embarcación turística fondeada en la zona de Baltra.

En el archipiélago, al que los separan unos mil kilómetros del territorio continental ecuatoriano, se registran 78 casos del patógeno causante del COVID-19.