Cambridge Analytica suspendió a su presidente tras escándalo de Facebook

La red social dijo estar "escandalizada" tras haber sido "engañada" por el uso indebido de datos de sus usuarios por parte de la compañía Cambridge Analytica y aseguró "entender la gravedad del problema".

Las autoridades en ambos lados del Atlántico han pedido respuestas a Facebook a medida que crecía el escándalo.

En Estados Unidos, la autoridad reguladora del comercio estadounidense, la Federal Trade Commission (FTC), inició asimismo una investigación y hay abiertos dos procesos en Nueva York y Massachusetts.

Los Parlamentos británico y europeo reclamaron al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que explique cómo fue posible que datos de sus usuarios fueran explotados en la campaña electoral estadounidense por la empresa Cambridge Analytica, que suspendió a su presidente ejecutivo.

Las autoridades de la Unión Europea abordaron este martes el caso Cambridge Analytica (CA). El tema estaba en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes iba a pedir "aclaraciones" a Facebook este martes en Washington.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta cuestión ante los eurodiputados.

"Invitamos a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia", dijo Tajani en su cuenta en Twitter.

