La Casa Blanca publica fotos del encuentro entre Pompeo y Kim Jong-un

Las dos fotos publicadas por Sanders en su cuenta de Twitter muestran a Pompeo, que entonces era el director de la CIA, estrechando la mano de Kim, en una ocasión mirando a las cámaras y en otra mirándose a los ojos, en una sala decorada con arte oriental.

"Es genial tener confirmado al secretario de Estado Pompeo. Hará un trabajo excelente ayudando a @POTUS (el presidente Donald Trump) a liderar nuestros esfuerzos para desnuclearizar la península norcoreana", escribió Sanders junto a las fotos.

El Gobierno de Trump había divulgado hasta ahora muy pocos detalles sobre el encuentro entre Kim y Pompeo, que se produjo el fin de semana del 31 de marzo y 1 de abril y sirvió como antesala a la cumbre que el presidente estadounidense planea mantener con Kim a finales de mayo o comienzos de junio.

El propio Trump adelantó hoy que las imágenes del encuentro podrían salir a la luz, durante una entrevista telefónica con su programa de televisión favorito, "Fox & Friends".

"Tenemos fotos increíbles de los dos hablando y reuniéndose. Me encantaría publicarlas. Si podemos, lo haremos, de hecho. No es mala idea", aseguró Trump. El presidente reveló que, cuando Pompeo viajó a Corea del Norte, "no tenía previsto reunirse con Kim Jong-un", pero "mientras estaba allí se hicieron los preparativos para que se dijeran hola".

"Pero fue más que un hola. Se llevaron bien. Estuvieron juntos durante más de una hora", precisó Trump, quien afirmó que Pompeo también se vio con "sus homólogos" de Corea del Norte, sin precisar si eran los responsables de inteligencia o de Exteriores.

Trump dijo que está evaluando "tres o cuatro" posibles fechas para su reunión con Kim, además de "cinco lugares" donde podría producirse el esperado encuentro.

La publicación de las fotos llegó horas después de que el Senado estadounidense confirmase a Pompeo como secretario de Estado con uno de los apoyos más escasos en la historia del cargo, 57 votos a favor y 42 en contra.