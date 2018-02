Culmina cirugía de separación de niños siameses en Costa Rica

El 11 de diciembre de 2015 nacieron unidos por la cabeza. No compartían el cerebro ni el cerebelo, pero sí algunas venas y arterias.

Desde entonces, su familia, junto a un grupo de especialistas, se han preocupado por darle las mejores atenciones y mucho amor.

“La ropa tuvimos que ingeniarnos. Nos regalaban ropa de cuello redondo, pero no podían ponérsela. Así que hice una rajaditas en el pecho y un botón, y allí pasa”, compartió Evelyn Padilla, madre de los pequeños.

“Todo el manejo de día y noche es entre los dos. Bañarlos, cambiarlos y toda esa rutina que en otros niños lo puede hacer un padre solo, nosotros tenemos que hacerlo juntos”, añadió el padre, Stallin Núñez.

Durante los últimos dos años, a los niños les han realizado muchos exámenes y un estricto seguimiento médico.

“Yo creo que no hay mamá cuando a un bebé se lo punzan. Y yo me he encontrado a Daniel punzado más de 10 veces, cuando ya ni le sale el llanto. Mi sueño es tomarme una foto con mis bebés, uno en cada brazo”, afirmó entre lágrimas Evelyn.

El plan de separación se puso en marcha este viernes 23 de febrero, cuando Samuel y Ezequiel entraron al quirófano. Dos equipos quirúrgicos participaron durante 18 horas de la compleja cirugía que culminó la madrugada de este sábado. Por ahora los niños están en Cuidados Intensivos.