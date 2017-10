La estación de servicio está en un concurrido cruce del norte de la ciudad, muy próxima a una residencia de la Universidad de Ghana y de una escuela de Secundaria.

Aunque se están investigando los motivos de la explosión, algunos medios locales apuntan al incendio de un camión como posible causa.

Según relató un testigo a Efe, hubo dos explosiones seguidas y una gran llamarada -visible desde varios puntos de la ciudad- que provocó el pánico en todo el vecindario.

"Se produjeron dos explosiones fuertes, la gente comenzó a correr y los coches chocaban unos con otros intentando huir de la zona", explicó.

Algunos de los heridos que están siendo tratados en diferentes centros hospitalarios se encuentran en estado de gravedad, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar, indicó el ministerio de Información.

En junio de 2015 murieron cien personas por la explosión de otra gasolinera en la capital de Ghana.

This appears to be footage from the explosion in Ghana, matches up with what I'm seeing on social media pic.twitter.com/Pk4wJqbmce