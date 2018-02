Hallan en México fuente radiactiva que había sido robada

Personal policial y de la fiscalía de Guanajuato aseguraron "una fuente radioactiva robada recientemente", indicó a través de Twitter Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del estado.

Además, una persona fue arrestada por estos hechos, añadió el funcionario sin dar más detalles.

El gobierno de México emitió el viernes una alerta por el robo a una empresa privada en la ciudad de León del densímetro nuclear, pues podía ser peligroso para la salud.

"Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege (...) podría lesionar a quien la manipulara", advirtió entonces Protección Civil.

Un densímetro nuclear suele ser utilizado para emitir radiaciones y medir la densidad de distintos materiales.

No es la primera vez que México emite una alerta por el robo de este tipo de material, que usualmente es utilizado en la medicina, la industria o la investigación.

En agosto del año pasado, una fuente similar fue robada en el norteño estado de Nuevo León, aunque fue hallada poco después.

Desde 2013, suman al menos ocho los casos de robo de este tipo de fuentes, aunque el material ha sido recuperado sin incidentes mayores.