Huracán María dejó 13 muertos en Puerto Rico

"Parte de la isla carece de comunicaciones, así que lo que tenemos son algunas evaluaciones preliminares que dan cuenta de 13 muertos en esta coyuntura", dijo Rosselló a primera hora del viernes a CNN, sin especificar las circunstancias.

"Sólo han pasado 24 horas después de la advertencia de huracán y en este momento nuestros esfuerzos se concentran en asegurarnos de que todos estén bien (...) Nuestros esfuerzos ya han producido unos 700 rescates, así que nos estamos focalizando en eso", añadió el gobernador.

La noche del jueves, el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, dijo a la prensa local que ocho personas habían muerto ahogadas a causa de la inundación que se produjo cuando se abrieron las compuertas de la represa del lago La Plata.

"Son muertes por efecto de la inundación. Ahogados", dijo Márquez al diario El Nuevo Día.

Un video difundido en las redes sociales por una residente de esta municipalidad -próxima a la capital San Juan- muestra el agua llegando al segundo piso de su casa.

"Estamos atrapados, Dios no nos ayuda, no podemos hacer nada", se lamentaba esta mujer. "No podemos subir (al techo) a causa del viento, miren las oleadas de agua", decía.

Al día siguiente las aguas habían bajado, pero las casas estaban llenas de lodo y los vecinos se habían puesto a limpiar.

María azotó Puerto Rico la madrugada del miércoles soplando su furia de categoría 4 (la máxima es 5) y dejó la isla sin electricidad, con las comunicaciones muy disminuidas, casas destrozadas, vías obstruidas por árboles y escombros e inundaciones severas.

En su boletín de las 12H00 GMT del viernes, el Centro Nacional de Huracanes colocaba al huracán próximo a las islas de Turkos y Caicos, con fuerza de categoría 3 y vientos de 205 Km/hora, rumbo al Atlántico Norte.