Investigan en Italia estampida mortal en una discoteca

"Hubo un factor detonante y queremos saber qué es lo que condujo a los jóvenes a salir precipitadamente de la discoteca", declaró Cristian Carrozza, el comandante de los carabineros de la provincia de Ancona.

"Hay tres problemas y uno de ellos es que los jóvenes tuvieron que escapar", agregó durante una conferencia de prensa en la discoteca "Lanterna Azzurra", en el municipio de Corinaldo.

Ubicado en pleno campo, en el norte de la provincia de Ancona (centro), a pocos kilómetros de la costa del Adriática, el establecimiento fue sede de un concierto del rapero italiano Sfera Ebbasta, también conocido como Gionata Boschetti, estrella de las redes sociales, y especialmente apreciado por los adolescentes.

"Los jóvenes llegaron hacia la medianoche, algunos con buses, otros acompañados por sus padres", contó a la AFP Ines Patrignani, de 86 años, que vive en la casa vecina de la discoteca.

"Normalmente no hay ruido, no escuchamos la música, no más que las risas de los jóvenes cuando llegan o se van pero esta mañana, al despertarme, escuché gritos y llantos", agregó la anciana al recordar que esta discoteca existe desde los años 1960.

Su sobrina Silvia Macinelli, que vive en la comuna vecina, cuenta que la "Lanterna Azzurra" es frecuentada sobre todo por adolescentes de los alrededores.

"No tienen más de 20 años en general, yo también fui seguido. Nos divertíamos bien, nunca hubo problemas, nunca hubo líos", recordó la joven de 26 años.

Aire irrespirable

Según los primeros testimonios reportados por los bomberos, la estampida se pudo haber originado antes del inicio del concierto por la dispersión de una sustancia irritante que volvió el aire irrespirable y llevó a una parte de los jóvenes a echarse a correr para salir de allí.

En medio de la premura por escapar, habría cedido un pequeño puente que conducía al estacionamiento y se cayeron varias decenas de jóvenes en una cuneta lateral.

El balance es de seis personas muertas, cinco adolescentes de 14 a 16 años y la madre de uno de ellos de 39 años, además de 120 heridos, de los cuales una decena están en estado grave en el hospital de Ancona. Un dispositivo de ayuda psicológica fue puesto en marcha por parte de las víctimas y sus familias.

Los investigadores parecían concentrarse el sábado en el respeto de las normas de seguridad, los temas de rescate y la capacidad máxima de clientes de la discoteca.

También buscan analizar los numerosos videos realizados por los propios jóvenes con sus teléfonos celulares durante la noche, y que algunos han sido difundidos por los canales de televisión, que muestran a los jóvenes poniéndose un pañuelo en la cara.

"Se vendieron unas 1.400 entradas para la noche y el establecimiento tenía una capacidad para acoger 870 personas", indicó ante la prensa la representante de la fiscalía de Ancona, Monica Garulli.

Precisó que se había abierto una investigación preliminar por homicidio involuntario y que la discoteca estaba clausurada.

"No podemos morir a los 15 años", declaró el ministro del Interior y jefe de fila de la Liga (extrema derecha), Matteo Salvini, que se dijo decidido a "encontrar a los responsables de estas seis vidas rotas, que por maldad, estupidez o codicia transformaron una noche de fiesta en una tragedia".

El ministro, que era esperado en la tarde en el lugar, dijo que observaría un minuto de silencio en memoria de las víctimas en una gran concentración de su partido en Roma.