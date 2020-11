Isabel II envía mensaje a los afectados por Eta en Panamá y países de Centroamérica

“El Príncipe Felipe y yo estamos tristes por la trágica pérdida de vidas y destrucción causada por el huracán Eta. Nuestros pensamientos y oraciones están con los heridos y aquellos que han perdido su vida, y quienes han perdido su hogar y sus medios de vida han sido afectados”, destaca el mensaje colgado en inglés en la cuenta oficial The Royal Family.

El embajador británico en Panamá, Damion Potter se hizo eco de las palabras de la monarca y agregó que junto a su esposa se ha unido donando artículos para los afectados por las inundaciones en Panamá.

Isabel II de Inglaterra visitó Panamá en 1953, fue el primer viaje que hizo a un país extranjero en calidad de monarca, desde que fue coronada el 2 de junio del mismo año.

The Queen’s message to the people of Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Costa Rica and Nicaragua.#hurricaneetapic.twitter.com/rFAbUC3Ryk