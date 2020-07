Juez rechaza acuerdo de 19 millones para compensar a víctimas de Weinstein

El acuerdo, que fue dado a conocer por la Fiscalía de Nueva York el pasado 1 de julio era resultado de una demanda presentada en febrero de 2018 contra el productor, su compañía Weinstein y su hermano Robert Weinstein por mantener un ambiente hostil en el trabajo.

También iba acompañado de una acción colectiva presentada por separado por un grupo de mujeres que fueron acosadas y agredidas sexualmente por Weinstein, según informó entonces la fiscal general, Letitia James, y que intentaba, entre otras cosas, proteger de responsabilidad a la productora y al hermano de Weinstein.

En una breve nota, el juez Alvin Hellerstein dijo que dará a conocer en un memorando la justificación a su decisión, que en la práctica desestima un acuerdo civil que había levantado polémica desde el comienzo, ya que permitía que gran parte de las costas legales de Weinstein las sufragara una aseguradora y evitaba que el productor reconociera responsabilidad en los abusos durante su trabajo.

Además, el acuerdo, que avanzó en paralelo al proceso penal, incluía un apartado que exoneraba a las víctimas de Weinstein de cualquier pacto de confidencialidad relacionado con cualquier conducta sexual de Weinstein que hubieran firmado con el productor, su compañía o cualquiera de sus pasados representantes.

Weinstein, que era el productor de cine más poderoso de Hollywood, fue condenado el pasado 11 de marzo a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres, tras un juicio que dio voz a sus víctimas y cimentó las reivindicaciones del movimiento feminista del #MeToo, que catalizó su escándalo.

Las denuncias contra Weinstein, que aparecieron en octubre de 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue internacional a nivel mundial.

A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine, de los medios de comunicación y la política.

Weinstein se entregó a las autoridades de Nueva York en mayo de 2018 para enfrentar las acusaciones en su contra, que lo llevaron a un juicio el pasado enero.