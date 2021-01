Kim Jong Un tacha a Estados Unidos de 'principal enemigo' de Corea del Norte

Por AFP



Estados Unidos vuelva a una manera de actuar más tradicional respecto a Pyongyang, insistiendo en la necesidad de progresos significativos a un nivel de los grupos de trabajo, antes de que se pueda plantear siquiera un nuevo encuentro entre jefes de Estado.

Kim "ve un punto muerto que no parece que vaya a cambiar", considera Harry Kazianis, experto del Center for the National Interest.

Por su parte, Corea del Norte justifica sus programas nucleares --prohibidos por la comunidad internacional-- alegando que Washington supone una amenaza para la supervivencia del régimen.

Durante décadas el gobierno norcoreano ha destinado muchos recursos al desarrollo de estos programas, a pesar de que trajeran consigo sanciones muy perjudiciales para su economía y población.

Desde que Kim llegó al poder hace nueve años, estos programas han hecho avances considerables, incluidas varias pruebas nucleares y el ensayo de un misil que podría llegar a Estados Unidos.

El intermediario del proceso entre Kim y Trump fue el presidente surcoreano Moon Jae-in, pero el líder norcoreano acusó a Seúl de violar los acuerdos intercoreanos. Pyongyang reprochó a Seúl "fomentar cuestiones no esenciales (como) la cooperación antipandémica y humanitaria" mientras ignora sus "reiteradas advertencias" para poner fin a las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos.

En la reunión del Partido de los Trabajadores, el dirigente norcoreano también anunció que su país ha llevado a cabo un plan para dotarse de un submarino nuclear.

"Se ha completado una nueva investigación de planificación para un submarino de propulsión nuclear y está a punto de entrar en el proceso de evaluación final", declaró, según la agencia KCNA.

El país debería "desarrollar más la tecnología nuclear" y producir ojivas nucleares ligeras y de pequeño tamaño para ser utilizadas "dependiendo de los blancos en el punto de mira", agregó.

El líder hizo estas declaraciones ante el partido durante una presentación de trabajo de nueve horas, a lo largo de tres días, cuyos detalles KCNA reveló por primera vez el sábado.

Este congreso tiene como objetivo reforzar la autoridad del régimen. Los expertos en Corea del Norte lo siguen de cerca en busca de posibles señales de cambio en la política de uno de los países más aislados del mundo, sobre todo después de que decidiera cerrar sus fronteras en enero para protegerse de la pandemia del coronavirus.