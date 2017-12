El activista Kumi Naidoo, nuevo secretario general de Amnistía Internacional

Naidoo, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de KwaZulu Natal) y doctor en Políticas (Universidad de Oxford), sucederá a Salil Shetty en agosto de 2018, después de que este haya ocupado el cargo de secretario general los últimos ocho años.

Kumi Naidoo ha sido director ejecutivo internacional de la organización ecologista Greenpeace, presidente de la Campaña Global para la Acción Climática (GCCA), presidente fundador del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y secretario general de Civicus, la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana.

En la actualidad preside tres organizaciones de nueva creación en su país natal, Sudáfrica: Africans Rising for Justice, Peace and Dignity; Campaign for a Just Energy Future y Global Climate Finance Campaign.

"Llevo siendo activista y trabajando en campañas toda mi vida, así que me emociona incorporarme al mayor movimiento de personas del mundo por los derechos humanos", ha explicado Naidoo en el comunicado de AI.

Para dar respuesta a "ataques cada vez mayores contra las libertades fundamentales y contra la sociedad civil en todo el planeta", Naidoo pide "adaptarse con urgencia, pasión y coraje a un entorno global, fluido y que cambia rápidamente".

Por su parte, Salil Shetty ha afirmado que el mundo "está en un momento emocionante" en el que muchas personas se organizan para luchar contra la injusticia y exigir a líderes mundiales que "rindan cuentas de sus abusos contra los derechos humanos".

"No se me ocurre nadie mejor que Kumi Naidoo para cumplir la misión de Amnistía Internacional de convertirse en un movimiento de personas por los derechos humanos auténticamente global", añadió.

Además, la presidenta de la junta directiva internacional de AI, Mwikali Muthiani, ha dado la bienvenida a Naidoo, según recoge la organización.

"Su visión y pasión por un mundo justo y en paz lo convierten en un líder de excepción para nuestro movimiento global", ha valorado.

El secretario general de AI es el líder y principal portavoz de la organización y se encarga de la gestión del Secretariado Internacional.

Amnistía Internacional es un movimiento que defiende los derechos humanos en todo el mundo, con oficinas en más de 70 países, 2.600 trabajadores y siete millones de miembros, voluntarios y simpatizantes.