Macron llama a firmar un pacto mundial por el medioambiente

En una comparecencia ante el plenario de la Asamblea, Macron instó a todos los mandatarios del mundo "a pasar a la acción, una acción en la que deben estar todos gobernantes, sociedad civil, empresarios, ONG".

"No podemos quedarnos en los pactos de palabra, hay que actuar", subrayó el presidente francés, al insistir en que "no podemos decir que nuestra generación no sabía las consecuencias de la destrucción de la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas".

A su juicio, habría que llegar a "un pacto que cumpla jurídicamente, que sea una declaración no solo de palabra sino con un compromiso serio, con unos plazos de cumplimiento, porque la biosfera y la humanidad no pueden esperar".

"Tenemos los informes científicos y conocemos lo que está pasando, nos hemos movilizado, pero no estamos haciendo lo suficiente, debemos pasar a la acción", apuntó Macron.

Hay "acciones nacionales, regionales e internacionales en la lucha por la reducción de emisiones para cumplir con la agenda del Acuerdo de París (2015), (...) se ha logrado una gran movilización, pero no hemos logrado acción, debemos definir el trabajo y completarlo para implementar la movilización", sostuvo de forma enérgica.

Macron aseguró que "no debemos bajar la guardia en la reducción de emisiones y encontrar soluciones concretas, porque se necesita una movilización general de todos los sectores para lograrlo" y presentar resultados en la próxima reunión de cambio climático (COP25) que se celebrará en Chile a finales de año.

"Bienvenidos a la limpieza general", clamó el mandatario, al exigir "la implicación de todos los sectores para reducir emisiones, buscar una transformación general con financiación general y masiva".

Francia acoge este año la cumbre del G-7 (grupo de las siete economías más avanzadas del mundo), en la que se concretarán acciones para la financiación de la lucha contra el cambio climático, "con acciones concretas y eficaces", adelantó Macron.