El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó hoy los comentarios "ofensivos" de la viceministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, sobre la comunidad judía en EE.UU., y aseguró que "no reflejan la posición del Estado", informó un comunicado de su Oficina.

"Los judíos en la diáspora son queridos por nosotros y son parte inseparable de nuestro pueblo", se pronunció Netanyahu, que ostenta la cartera de Exteriores, sobre las declaraciones que hizo Hotovely durante una entrevista con el canal de noticias i24.

En la misma, la diplomática comentó sobre la cancelación de su intervención en un centro de la Universidad de Princeton por las protestas de estudiantes judíos, y la distancia que hay entre la comunidad judía en EE.UU. y el Gobierno israelí en cuestiones como las restricciones de rezo para los no ortodoxos en el Muro de las Lamentaciones o la ausencia de paz con los palestinos.

Hotovely aseguró que existe una "dictadura liberal" y especuló que algunos "quizá son demasiado jóvenes para recordar lo que se siente al ser un judío sin una patria judía, un estado judío".

"Además, existe otra cuestión. No entender la complejidad de la región. (Hay) gente que nunca ha enviado a sus hijos a luchar por su país. La mayoría de los judíos no tienen hijos que sirven como soldados, van a la Marina, a Afganistán o Irak. La mayoría tienen vidas cómodas. No sienten lo que se siente al ser atacado con cohetes", declaró.

Netanyahu apuntó por su parte que "no hay lugar para tal ataque" y señaló que las palabras de la viceministra "no reflejan la posición del Estado de Israel".