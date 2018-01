La ONU pide que no se ponga en peligro el acuerdo nuclear

Guterres, a través de su portavoz, dijo que "las cuestiones no relacionadas directamente" con el convenio sellado en 2015 "deberían tratarse sin ir en detrimento de preservar el acuerdo y sus logros".

El mensaje de Naciones Unidas llega después de que el pasado viernes Estados Unidos diera un ultimátum a Europa para que negocie cambios en el pacto, bajo la amenaza de retirarse del mismo.

El presidente, Donald Trump, ha sido siempre muy crítico con el acuerdo firmado por la anterior Administración estadounidense y otras cinco potencias con Irán.

Entre otras cosas, Washington acusa a Teherán de violar la resolución de la ONU que consagró el pacto nuclear y que, además de las cuestiones puramente atómicas, imponía ciertas restricciones como una prohibición a la venta de armas por parte del país.

El viernes, Trump extendió la suspensión de las sanciones de EE.UU. a Irán con base al acuerdo nuclear, pero aseguró que lo hacía por "última" vez.

"Hoy, mantengo suspendida la aplicación de ciertas sanciones nucleares, pero solo con el fin de lograr que nuestros aliados europeos accedan a arreglar los terribles defectos del acuerdo nuclear con Irán. Esta es una última oportunidad", dijo Trump.

"Sin un acuerdo de ese tipo (con los europeos), Estados Unidos no mantendrá la suspensión de sanciones que le permiten permanecer en el pacto nuclear con Irán. Y si en cualquier momento juzgo que ese acuerdo no es alcanzable, me retiraré inmediatamente del pacto. Nadie debería dudar de mi palabra", advirtió el presidente.

Tres países europeos -Francia, Alemania, y el Reino Unido- forman parte del acuerdo firmado en 2015 con Irán, que también suscribieron Estados Unidos, Rusia y China.

Por ahora, EE.UU. es el único que ha pedido modificaciones, mientras que el resto de países insisten en que por ahora Teherán ha cumplido con sus compromiso en materia nuclear y que las otras cuestiones, como sus supuestas transferencias de armas a los rebeldes yemeníes o sus ensayos con misiles, pueden abordarse al margen.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, recalcó hoy la importancia del pacto y dijo que este sigue siendo "la mejor manera" de garantizar que el programa nuclear de Irán sea "exclusivamente pacífico".