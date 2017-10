Murió de forma violenta. Iba manejando un auto alquilado cuando el coche explotó. El automóvil estalló rompiéndose en pedazos, voló por los cielos y cayó en un campo cercano, de acuerdo a reportes de medios locales citados por la BBC.

El FBI de Estados Unidos se ofreció a ayudar en la investigación.

Las investigaciones de la periodista dejaron al descubierto vínculos del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y su familia con cuentas secretas presuntamente usadas para ocultar pagos de la familia gobernante de Azerbaiyán.

“Lo que ocurrió hoy es inaceptable en varios niveles. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión. No descansaré hasta que se haga justicia”, declaró Muscat.

