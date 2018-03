Trump confirma que fue informado del encuentro de Xi con Kim Jong-Un

Según indicó Trump en su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense recibió un mensaje de Xi en el que le comunicaba que la reunión entre ambos líderes había ido bien y que el dirigente norcoreano, Kim Jong-Un, esperaba con expectación su encuentro con el presidente de EE.UU, previsto para el mes de mayo.

"Recibí un mensaje anoche de XI JINPING desde China acerca de su reunión con KIM JONG UN, que fue muy bien", señala Trump en su cuenta en la citada red social.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!