La UE muestra a Abás su compromiso en Oriente Medio sin dejar de lado a EEUU

"No habrá unas negociaciones de paz creíbles entre israelíes y palestinos si solo hay esfuerzos de EEUU, pero no habrá esfuerzos que pongan a las dos partes en la misma mesa con un marco multilateral que no incluya a Estados Unidos", dijo la alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini.

Tras recibir en diciembre al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los ministros de Exteriores de la UE se reunieron hoy en Bruselas con Abás, quien pidió a los europeos un "papel político" para relanzar el proceso de paz e instó a los países europeos a reconocer al Estado de Palestina.

La UE optó por mostrar una posición de "solidaridad" y su convicción de que, si bien tiene que jugar un "papel central", según dijo Mogherini, debe hacerlo "junto con otros países", incluyendo a Estados Unidos.

Mientras Abás trataba hoy en Bruselas de impulsar el liderazgo europeo en el proceso, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunciaba en el Parlamento israelí (Knéset) el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén "antes del final del año que viene".

Mogherini dijo que el hecho de que Pence se encontrara en Jerusalén es "pura coincidencia y debe ser interpretado como tal", y aprovechó para lanzar a Estados Unidos una llamada al "esfuerzo común".

"No hay sorpresas por nuestra parte, ni bofetadas en la cara. Ni de un lado ni de otro. Simplemente posiciones claras y un esfuerzo, creo de ambos, para llevar a las dos partes a la mesa", afirmó la política italiana.

Mogherini insistió en que el hecho de que la UE y Estados Unidos se sienten "juntos" en el Cuarteto para la paz -junto con Rusia y la ONU- "implica la voluntad de mirar juntos hacia vías para reiniciar las negociaciones".

"Esto indica que hay espacio para un esfuerzo común, creo que esto se puede hacer en los próximos meses si juntamos fuerzas", añadió.

Durante la reunión de hoy, los ministros han reflexionado "sobre perspectivas comunes" para apoyar estas negociaciones, entre las que se encuentra la idea, principalmente impulsada por Francia, de comenzar a negociar un acuerdo de asociación con Palestina, que por ahora no está madura.

Más lejano se plantea aún el reconocimiento que ha pedido Abás al Estado palestino, sobre lo que no hay consenso en el seno de la UE, aunque algunos países -entre ellos Hungría o República Checa- lo han hecho individualmente.

El acuerdo de asociación, que reemplazaría al actual acuerdo provisional entre la UE y la Organización de Liberación Palestina (OLP), de 1997, sería una vía para avanzar en este sentido, aunque los avances van inevitablemente ligados al reconocimiento de Palestina como Estado.

Los ministros no han tratado el tema con Abás, admitió Mogherini, pero abordarán esta posibilidad "en las próximas semanas".

Según la jefa de la diplomacia europea es "un desarrollo importante" que el líder palestino haya apoyado la idea de "no tener a Estados Unidos como único interlocutor del proceso de paz, sino un marco multilateral en el que la UE tenga un papel central".

El presidente de la ANP también se refirió al anuncio del Gobierno de Estados Unidos de congelar 65 de los 125 millones de dólares que tenía previsto destinar a la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA), y consideró que esa reducción significaría "abandonar a su suerte a los refugiados palestinos".

Mogherini mostró el compromiso de la UE con este fondo "esencial para la estabilidad en la región", pero consideró que Estados Unidos tiene que "cumplir sus compromisos".

"Espero que la Administración estadounidense tome una decisión sabia sobre esto", afirmó. Por otra parte, la UE anunció hoy que invitará a representantes de la Liga Árabe, "probablemente" en febrero, para apoyar "un marco internacional" que permita "reiniciar las negociaciones".