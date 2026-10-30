Acnur pide donaciones para ayudar a 9 millones de personas más este invierno

En Afganistán, cerca de 4 millones de personas regresaron de Pakistán e Irán entre enero de 2025 y julio de 2026, muchas de ellas con muy pocos recursos para establecerse.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) lanzó este viernes un llamado a la donación para brindar ayuda adicional este invierno a 9 millones de personas en Ucrania, Siria, Líbano y Afganistán.

La agencia de Naciones Unidas dijo que espera recaudar al menos 50 millones de dólares, es decir, 3 millones más que el año pasado.

"Los recursos son limitados y los costos se disparan a medida que llega el invierno al hemisferio norte", dijo Dominique Hyde, directora de relaciones externas del Acnur.

"Millones de personas en estos países vulnerables y afectados por la guerra corren el riesgo de enfrentar las inclemencias del tiempo sin contar con la protección suficiente contra el frío", agregó.

La agencia con sede en Ginebra destacó que las necesidades son considerables en los cuatro países.

Ucrania entrará en su quinto invierno de guerra "con cada vez más ataques de Rusia contra civiles y personal humanitario, y cortes de energía que agravan aún más el sufrimiento de la población", recordó la entidad.

En Afganistán, cerca de 4 millones de personas regresaron de Pakistán e Irán entre enero de 2025 y julio de 2026, muchas de ellas con muy pocos recursos para establecerse.

Siria ha visto también a millones de volver refugiados tras la caída del presidente Bashar al Asad, "pero sin financiamiento adicional para cubrir las necesidades básicas", agregó.

En cuanto a Líbano, se estima que unas 300.000 personas necesitarán ayuda este invierno, pero los recursos disponibles solo permiten al Acnur atender a la mitad de ellas.

Cerca de 120 millones de personas se consideraron desplazadas por la fuerza a finales de 2025 en todo el mundo, según esa dependencia de la ONU.