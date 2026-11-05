Activistas piden al papa León XIV decreto canónico para expulsar a abusadores de la iglesia

El pedido fue respaldado por José Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes de abusos en Perú.

Activistas contra las agresiones sexuales en la Iglesia católica instalaron en Lima al papa León XIV a promulgar un decreto canónico para expulsar a los culpables y encubridores de abusos, algo que considerarían un avance para enfrentar el escándalo que la afecta desde hace años.

La exhortación surgió durante una conferencia de prensa, en la que Bishop Accountability, una organización estadounidense sin fines de lucro, presentó una lista de 77 religiosos "que han sido acusados públicamente de abusar sexualmente de menores" en Perú.

El sumo pontífice, de 71 años, iniciará el viernes una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, su patria adoptiva. El Vaticano anunció que en su viaje se reuniría con víctimas de abusos, sin precisar dónde se harán estos encuentros.

"Lo que puede hacer el papa en este momento para poner fin o por lo menos para mejorar muchísimo esta lamentable situación es implementar un decreto (...) de tolerancia cero para los encontrados culpables de abuso sexual", dijo a la prensa Anne Barrett Doyle, codirectora del organismo.

"Que sean retirados permanentemente de la iglesia", así como las "personas que sean encontradas encubriendo estos actos", agregó.

El pedido fue respaldado por José Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes de abusos en Perú, quien resaltó que esa medida "es algo que hace falta".

"Estas personas deben ser puestas en manos de la justicia civil y no deben ser juzgadas solamente por la iglesia", resaltó.

Escardó, de 56 años, es una de las víctimas del grupo ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana, cuya clausura ordenó el papa Francisco en 2025 tras una investigación de siete años llevada por el Vaticano.

En la relación de supuestos abusadores de Bishop Accountability, que recopila una mayoría de casos ya conocidos, figuran tres obispos, entre ellos el cardenal ultraconservador Juan Luis Cipriani.

Según Barrett, la base de datos se basa en información periodística y judicial disponible en internet.

La activista pidió al papa que ordene a los obispos de Perú publicar los nombres de las personas "acusadas" como "medida para la prevención del abuso de niños y ayudar a las víctimas a sanar".